РФ готова почати серійне виробництво ОТРК "Іскандер-1000": чим небезпечні ракети, — ЗМІ
Йдеться про модернізовану версію ракетного комплексу "Іскандер" з дальністю до 1000 км. Експерти зазначають, що ракета отримала деякі технологічні доопрацювання в плані систем наведення і РЕБ.
Росія виходить на новий рівень у розвитку тактичних балістичних ракетних комплексів (ОТРК). Згідно з останніми даними, Москва готується до серійного виробництва модернізованої версії системи "Іскандер-М" зі збільшеною дальністю, відомої під неофіційною назвою "Іскандер-1000". Про це повідомляє видання Bulgarian Military.
Головна відмінність "Іскандер-1000" від попередньої версії — збільшена дальність польоту, що досягає 1 000 км. Це вдвічі більше, ніж у стандартних ракет "Іскандер-М", що дає змогу вражати цілі значно далі, включно з об'єктами на території Європи. Збільшення дальності стало можливим завдяки вдосконаленому двигуну і збільшеній на 10-15% масі твердопаливного заряду.
Ракета зберегла конструктивну схожість з 9М723, але отримала нові системи наведення. Серед можливих оновлень:
- Інерціальна навігаційна система (INS) з удосконаленими алгоритмами корекції, що підвищує точність удару.
- Супутникова навігація (ГЛОНАСС/GPS), що забезпечує стійкість до перешкод і можливість коригування траєкторії на великій дальності.
- Технологія TERCOM (Terrain Contour Matching), що дає змогу використовувати дані про рельєф місцевості для обходу систем ППО.
- Радіолокаційне наведення на термінальній ділянці польоту, що підвищує ймовірність ураження рухомих або захищених цілей.
- Засоби радіоелектронної протидії, що ускладнюють перехоплення ракети противником.
"Іскандер-1000" запускається з тих самих мобільних пускових установок 9П78-1, що і стандартні ракети сімейства "Іскандер", що спрощує розгортання без необхідності модернізації інфраструктури.
Стратегічне значення розгортання "Іскандер-1000"
На думку оглядачів, розміщення комплексів "Іскандер-1000", наприклад, у Калінінградській області дасть змогу Росії тримати під прицілом більшу частину Східної Європи, а розміщення на кордоні з Україною — створити додаткову загрозу для військової інфраструктури Києва, зокрема й бази F-16.
Водночас можливе розгортання на північному заході Росії (Карелія, Санкт-Петербург) може бути спрямоване на стримування Фінляндії, яка нещодавно вступила в НАТО.
Експерти зазначають, що така модернізація вимагатиме від НАТО перегляду стратегій протиракетної оборони, включно з розгортанням систем THAAD або модернізованих SM-6.Важливо
Нагадаємо, внаслідок атаки українських безпілотників 24 січня призупинило роботу підприємство "Кремний ЕЛ", розташоване в Брянській області. Це один із найбільших виробників мікроелектроніки для потреб армії РФ.