РФ готова почати серійне виробництво ОТРК "Іскандер-1000": чим небезпечні ракети, — ЗМІ

Йдеться про модернізовану версію ракетного комплексу "Іскандер" з дальністю до 1000 км. Експерти зазначають, що ракета отримала деякі технологічні доопрацювання в плані систем наведення і РЕБ.

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Росія виходить на новий рівень у розвитку тактичних балістичних ракетних комплексів (ОТРК). Згідно з останніми даними, Москва готується до серійного виробництва модернізованої версії системи "Іскандер-М" зі збільшеною дальністю, відомої під неофіційною назвою "Іскандер-1000". Про це повідомляє видання Bulgarian Military.

Головна відмінність "Іскандер-1000" від попередньої версії — збільшена дальність польоту, що досягає 1 000 км. Це вдвічі більше, ніж у стандартних ракет "Іскандер-М", що дає змогу вражати цілі значно далі, включно з об'єктами на території Європи. Збільшення дальності стало можливим завдяки вдосконаленому двигуну і збільшеній на 10-15% масі твердопаливного заряду.

Ракета зберегла конструктивну схожість з 9М723, але отримала нові системи наведення. Серед можливих оновлень:

Інерціальна навігаційна система (INS) з удосконаленими алгоритмами корекції, що підвищує точність удару.

Супутникова навігація (ГЛОНАСС/GPS), що забезпечує стійкість до перешкод і можливість коригування траєкторії на великій дальності.

Технологія TERCOM (Terrain Contour Matching), що дає змогу використовувати дані про рельєф місцевості для обходу систем ППО.

Радіолокаційне наведення на термінальній ділянці польоту, що підвищує ймовірність ураження рухомих або захищених цілей.

Засоби радіоелектронної протидії, що ускладнюють перехоплення ракети противником.

"Іскандер-1000" запускається з тих самих мобільних пускових установок 9П78-1, що і стандартні ракети сімейства "Іскандер", що спрощує розгортання без необхідності модернізації інфраструктури.

Стратегічне значення розгортання "Іскандер-1000"

На думку оглядачів, розміщення комплексів "Іскандер-1000", наприклад, у Калінінградській області дасть змогу Росії тримати під прицілом більшу частину Східної Європи, а розміщення на кордоні з Україною — створити додаткову загрозу для військової інфраструктури Києва, зокрема й бази F-16.

Водночас можливе розгортання на північному заході Росії (Карелія, Санкт-Петербург) може бути спрямоване на стримування Фінляндії, яка нещодавно вступила в НАТО.

Експерти зазначають, що така модернізація вимагатиме від НАТО перегляду стратегій протиракетної оборони, включно з розгортанням систем THAAD або модернізованих SM-6.

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