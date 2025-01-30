РФ готова начать серийное производство ОТРК "Искандер-1000": чем опасны ракеты, — СМИ

Речь идет о модернизированной версии ракетного комплекса "Искандер" с дальностью до 1000 км. Эксперты отмечают, что ракета получила некоторые технологические доработки в плане систем наведения и РЭБ.

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Россия выходит на новый уровень в развитии тактических баллистических ракетных комплексов (ОТРК). Согласно последним данным, Москва готовится к серийному производству модернизированной версии системы "Искандер-М" с увеличенной дальностью, известной под неофициальным названием "Искандер-1000". Об этом сообщает издание Bulgarian Military.

Главное отличие "Искандер-1000" от предыдущей версии — увеличенная дальность полета, достигающая 1 000 км. Это вдвое больше, чем у стандартных ракет "Искандер-М", что позволяет поражать цели значительно дальше, включая объекты на территории Европы. Увеличение дальности стало возможным за счет усовершенствованного двигателя и увеличенной на 10–15% массы твердотопливного заряда.

Ракета сохранила конструктивное сходство с 9М723, но получила новые системы наведения. В числе возможных обновлений:

Инерциальная навигационная система (INS) с усовершенствованными алгоритмами коррекции, что повышает точность удара.

Спутниковая навигация (ГЛОНАСС/GPS), обеспечивающая устойчивость к помехам и возможность корректировки траектории на большой дальности.

Технология TERCOM (Terrain Contour Matching), позволяющая использовать данные о рельефе местности для обхода систем ПВО.

Радиолокационное наведение на терминальном участке полета, повышающее вероятность поражения движущихся или защищенных целей.

Средства радиоэлектронного противодействия, затрудняющие перехват ракеты противником.

"Искандер-1000" запускается с тех же мобильных пусковых установок 9П78-1, что и стандартные ракеты семейства "Искандер", что упрощает развертывание без необходимости модернизации инфраструктуры.

Стратегическое значение развертывания "Искандер-1000"

По мнению обозревателей, размещение комплексов "Искандер-1000", например, в Калининградской области позволит России держать под прицелом большую часть Восточной Европы, а размещение на границе с Украиной — создать дополнительную угрозу для военной инфраструктуры Киева, включая базы F-16.

В то же время возможное развертывание на северо-западе России (Карелия, Санкт-Петербург) может быть направлено на сдерживание Финляндии, недавно вступившей в НАТО.

Эксперты отмечают, что такая модернизация потребует от НАТО пересмотра стратегий противоракетной обороны, включая развертывание систем THAAD или модернизированных SM-6.

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