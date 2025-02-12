По словам гендиректора КТРВ Бориса Обносова, численность сотрудников корпорации возросла до 90 тысяч человек, а общий портфель экспортных заказов достиг 7 млрд долларов.

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Гендиректор "Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение" (КТРВ) Борис Обносов заявил о масштабном расширении производства в 2023–2024 годах. По его словам, численность сотрудников предприятий, выпускающих КАБы и ракеты Х-69, выросла с 66 до 90 тысяч человек. А объем производства увеличился вдвое, достигнув триллиона рублей. Однако, несмотря на "положительную динамику", в деятельности корпорации не все так гладко, пишут в Defense Express.

Рост военной индустрии сопровождается утверждениями о технологическом прогрессе: в КТРВ заявляют, что смогли сократить цикл производства на 25–30%, снизить себестоимость отдельных образцов вооружения на 30–50% и добиться устойчивого экспорта продукции. В 2024 году корпорация якобы продала вооружений на 370 млн долларов, а общий портфель экспортных заказов достиг 7 млрд долларов.

Однако в словах Обносова прослеживаются и явные проблемы, отмечают аналитики. Он признает, что российский ВПК испытывает дефицит современного производственного оборудования, а попытки решить этот вопрос за счет корпорации "СТАН" дают лишь частичный эффект. Кроме того, в КТРВ признают необходимость повышения устойчивости управляемых боеприпасов к средствам радиоэлектронной борьбы, что ставит под сомнение идею "упрощения" производства.

Гендиректор "Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение" Борис Обносов Фото: ТАСС

Любопытно, что наряду с милитаризацией экономики в КТРВ декларируют активное участие в выпуске гражданской продукции: от медицинского оборудования до зарядных станций для электроавтобусов и протезов. Очевидно, что Кремль стремится сгладить дисбаланс в экономике, вызванный ростом ВПК, одновременно решая вопросы трудоустройства и поддержки потребительского сектора.

В этой ситуации отчет о "прорывах" российского ВПК выглядит скорее как попытка поддержать имидж стабильности, несмотря на очевидные структурные проблемы.

"Судя по всему, главным мотивом здесь выступает вопрос трудоустройства населения и вливания финансов в гражданский сегмент потребления, чтобы смягчать "перекосы" в экономике в сторону ВПК", — подытожили аналитики.

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