Модификация "Мальвы": в РФ запустили в серию новую САУ с индексом 2С44 "Гиацинт-К" (фото)

Российские обозреватели отметили повышенную дальность стрельбы новой установки, а также наличие автоматизированной системы управления наведением и огнем.

Related video

Модификация российская самоходная артиллерийская установка (САУ) "Мальва" с 152-мм орудием 2А36 "Гиацинт-Б" официально получила наименование 2С44 "Гиацинт-К" и была запущена в серийное производство. Об этом 11 февраля сообщили российские профильные ресурсы.

Примечательно, что ни корпорация "Ростех", ни концерн "Уралвагонзавод" официально не сообщали о серийном производстве данной модификации. Хотя российские пропагандисты уже опубликовали ролик, в котором говорится об использовании САУ с орудием 2А36 "Гиацинт-Б" в зоне боевых действий в Украине.

Между тем модернизация САУ "Мальва" привлекла внимание западных военных аналитиков. Польское издание Defence24 отметило, что Россия фактически создала гибрид двух артиллерийских систем, повысив дальнобойность установки. Аналитики обратили внимание на визуальные изменения — новый дульный тормоз и замок орудия.

Самоходка 2С44 "Гиацинт-К" Фото: Скрин видео

САУ 2С44 "Гиацинт-К" Фото: Скрин видео

При этом польские эксперты задаются вопросом, является ли установка 2А36 на "Мальву" разовым решением или полноценной новой модификацией, принимаемой на вооружение. Они отмечают, что буксируемые пушки "Гиацинт-Б" и их стволы не производятся в настоящее время, поэтому предполагают, что Россия использует орудия, находящиеся на хранении.

Особенности 2С44 "Гиацинт-К"

Российские обозреватели утверждают, что установка нового 152-мм орудия 2А36 "Гиацинт-Б" на шасси "Вощина" с колесной формулой 8×8 позволила значительно увеличить дальность стрельбы артсистемы. Если базовая "Мальва" с гаубицей 2А64 имела максимальную дальность 29 км при использовании снаряда с донным газогенератором, то новая версия якобы может поражать цели на дистанции более 50 км при использовании корректируемых боеприпасов.

Важно

ВС РФ применяют в Украине новую САУ на базе гаубицы "Мальва", что о ней известно (фото)

Кроме того, обновленная САУ оснащена автоматизированной системой управления наведением и огнем (АСУНО), которая ускоряет развертывание комплекса, минимизируя необходимость загрузки полученных разведкой координат целей.

Таким образом сухопутные силы противника пытаются противодействовать украинским 155-мм САУ, таким как PzH 2000 и M109A7, обладающим большей дальностью стрельбы.

Ранее мы писали о предполагаемых технических характеристиках орудия "Гиацинт-Б". Было отмечено, что заявленная дальность в 50 км не соответствует официальным источникам Минобороны РФ, в которых указана максимальная дальность боеприпаса "Краснополь-Д" — 43 км.