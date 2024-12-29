ВС РФ применяют в Украине новую САУ на базе гаубицы "Мальва", что о ней известно (фото)

Новая самоходная артустановка стреляет дальше благодаря артиллерийской части от дальнобойной пушки "Гиацинт-Б". Машина потребует другой линейки снарядов, отличных по типу от советских пушек.

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Российские оккупанты начала использовать в боях с ВСУ новую колесную самоходную артиллерийскую установку (САУ). Это может быть модификация 152-мм самоходной гаубицы 2С43 "Мальва", сообщает портал "Милитарный".

Судя по видео из открытых источников, новая САУ создана на базе бронированного шасси Брянского автомобильного завода БАЗ-6010-027 с колесной формулой 8*8. Такая же конструкция используется на гаубице 2С43 "Мальва".

Российская САУ имеет аналогичную с "Мальвой" компоновку и систему наведения, но артиллерийская часть все же отличается, полагают аналитики "Милитарного".

САУ защищена штатными противодронными экранами и системой РЭБ

Новая самоходная установка получила артиллерийскую часть от дальнобойной пушки 2А36 "Гиацинт-Б" вместо 152-мм гаубицы 2А64. Это увеличило максимальную дальность огня САУ обычными осколочно-фугасными боеприпасами с 24,7 до 30,5 километров и реактивными снарядами с 29 до 33,1 километров.

Кроме бронирования, машина защищена штатными противодронными экранами и системой РЭБ. Эксперт в бронетанковой технике Андрей Тарасенко отмечает, что САУ использует не новую артиллерийскую часть на базе гаубицы 2А36, а является установленной на новое шасси пушкой "Гиацинт-Б".

Несмотря на одинаковый калибр 152 мм у других советских и постсоветских пушек, системы на базе гаубицы 2А36 не совместимы по боеприпасам. Данное условие потребует производства другой линейки снарядов.

Фокус ранее писал об успешном применении украинскими военными 155-мм САУ "Богдана". Машина способна поражать цели с первого или второго выстрела, а максимальная дальность поражения целей превышает 40 километров.

КНДР ранее перебросила в Россию эшелон САУ M1989 Koksan калибра 170 мм. В настоящее время данные машины не применялись в зоне боевых действий.