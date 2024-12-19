КНДР перебрасывает в РФ эшелон "пушек Чучхе" калибра 170-мм, — телеграм-каналы (видео)

Подсчитать общее количество САУ M1989 Koksan сложно, но, судя по всему, их не один десяток. В ноябре 2024 года было подтверждено, что такая версия "Коксан" находилась на территории России.

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Северная Корея перебрасывает в РФ еще один эшелон САУ M1989 Koksan калибра 170 мм собственного производства. Видео предположительной передислокации этой бронетехники опубликовано в Telegram-канале Exilenova_plus.

Заявленная переброска северокорейских 170-мм САУ "Коксан"

Сообщается, что подсчитать общее количество бронетехники сложно, но, судя по всему, их не один десяток. В ноябре 2024 года было подтверждено, что вариант "Коксан" M-1989 находился на территории России.

Первые подтверждения того, что "Коксаны" из КНДР перебросили на российскую территорию, появились месяц назад. Пока что участие этих САУ в боевых действиях не фиксировалось.

САУ "Коксан"

Северокорейская САУ

M1978 Koksan, известная как "пушка Чучхе", — северокорейская САУ 170 мм на шасси танка Type 59. Эта система находится на вооружении с 1978 года и применялась в Ирано-иракской войне, а также во время полномасштабного вторжения российских войск РФ в Украину.

масса — 40 тонн;

длина — 14,9 м;

ширина — 3,27 м;

высота — 3,1 м;

экипаж — предположительно до 6 человек;

скорострельность — 1–2 снаряда в течение пяти в минут;

дальность стрельбы — от 40 до 60 км.

САУ "Коксан" находятся на вооружении: Ирана, Северной Кореи и России (62 штуки). В ноябре 2024 года было подтверждено, что вариант "Коксан" M-1989 находился на территории России, по меньшей мере три этих САУ заметили во время передвижения по железной дороге через Красноярск). САУ "Коксан" в прошлом были на вооружении армии Ирака, после захвата у иранских войск.

Koksan, которую переоборудовали под использование с пушкой S-23 калибра 180 мм. Ее обнаружили на кампусе университета Анбар в Ираке. В ноябре морские пехотинцы США ее переместили.

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Напомним, что Киев запросил лицензию у Вашингтона на производство систем Patriot в Украине.

Также сообщалось, что, по данным ГУР, на войне против Украины погибли свыше 90 тысяч мобилизованных россиян.