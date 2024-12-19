На войне против Украины погибли свыше 90 тысяч мобилизованных россиян, — ГУР

В это число не вошли потери в рядах контрактников, срочников, наемников ЧВК и других регулярных силовых структур России.

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С 21 сентября 2022 года по 31 октября 2024 года армия России потеряла 98 641 мобилизованного солдата. Наибольшие потери понесла группировка войск "Центр" — 21 710 человек. Об этом 19 декабря сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

Потери среди мобилизованных российских солдат понесли:

группировка войск "Центр" ВС РФ — 21 710 человек;

группировка войск "Запад" — 20 155 человек;

группировка войск "Восток" — 16 770 человек;

группировка войск "Юг" — 16 465 человек;

группировка войск "Днепр" — 10 449 человек;

группировка войск в Запорожской области — 10 120 человек;

группировка войск "Север" — 2972 человек.

Фото: пресс-служба ГУР Минобороны

Эти данные касаются только мобилизованных солдат и не учитывают потери среди контрактников, срочников, наемников и других регулярных силовых структур России, таких как ЧВК.

Причем разведка уточняет, что эти цифры приведены по подсчетам самих оккупантов.

Отметим, что российская власть скрывает реальное количество потерь среди своих войск, включая данные о погибших в рядах ЧВК и других вооруженных формирований.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны Россия потеряла уже более 768 тысяч солдат. Также российские оппозиционные СМИ сообщают о значительных потерях среди офицеров российской армии, что также подчеркивает масштаб потерь противника.

Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что за время полномасштабного вторжения Россия потеряла не менее 700 тысяч военных и потратила более 200 миллиардов долларов. По его словам, потери РФ в Украине за первый год войны превысили потери во всех ее конфликтах со времен Второй мировой вместе взятых.