По словам министра обороны США, потери РФ в Украине за первый год войны превысили потери Москвы во всех ее конфликтах со времен Второй мировой вместе взятых.

За время полномасштабного вторжения Россия потеряла не менее 700 тысяч военных и потратила более 200 миллиардов долларов. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.

"Россия заплатила потрясающую цену за бессмысленность Путина. С февраля 2022 года Россия понесла по меньшей мере 700 000 жертв. Она потратила более 200 миллиардов долларов", — сказал Остин.

Он пояснил, что в последние месяцы Россия несла до тысячи потерь в день.

"А потери России только за первый год выбранной Путиным войны, похоже, превысили потери Москвы во всех ее конфликтах со времен Второй мировой войны вместе взятых", — отметил Оситн.

Он также отметил важность помогать Украине.

По его словам, с февраля 2022 года общая помощь США по безопасности Украине достигла более 62 миллиардов долларов.

"И я уже 24 раза созывал Контактную группу. Другие ее члены выделили Украине более 57 миллиардов долларов прямой помощи в сфере безопасности. В процентах от ВВП более десятка членов Контактной группы предоставляют Украине больше помощи в сфере безопасности, чем Соединенные Штаты. И вместе мы помогли Украине пережить полномасштабное наступление крупнейшей армии Европы", — подчеркнул Остин.

Напомним, 8 декабря Дональд Трамп заявил, что Украина потеряла 400 тысяч солдат.

В этот же день Владимир Зеленский заявил, что российские потери превышают 750 тысяч человек.