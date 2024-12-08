Украина потеряла 400 тысяч солдат: Трамп заявил о желании Киева "остановить безумие"

Избранный президент США Трамп после трехсторонней встречи в Париже с Зеленским и Макроном написал, что если война будет продолжаться, то может "превратиться в нечто гораздо большее и гораздо хуже".

Дональд Трамп заявил о желании Украины заключить соглашение об окончании войны. По его словам, необходимо немедленно прекратить огонь и начать переговоры. 47-й президент США в своей соцсети Truth Social написал, что Украина потеряла 400 тысяч солдат и гораздо больше гражданских.

"Асад ушел. Он сбежал из своей страны. Его защитник, Россия, Россия, Россия во главе с Владимиром Путиным, больше не была заинтересована в его защите. У России не было никаких причин быть там в первую очередь. Они потеряли всякий интерес к Сирии из-за Украины, где около 600 тысяч российских солдат лежат ранеными или убитыми в войне, которая никогда не должна была начаться и может продолжаться вечно", — считает Трамп.

Он добавил, что Россия и Иран сейчас находятся в ослабленном состоянии, первая — из-за Украины и плохой экономики, а вторая — из-за Израиля и его военных успехов.

Трамп добавил, что между Россией и Украиной должен быть немедленно прекращен огонь и начаты переговоры, чтобы "остановить безумие".

"Так же Зеленский и Украина хотели бы заключить соглашение и остановить безумие. Они бессмысленно потеряли 400 тысяч солдат и гораздо больше гражданских. Необходимо немедленно прекратить огонь и начать переговоры", — 47 президент США.

Он объяснил, что слишком много жизней потеряно и слишком много семей разрушено. По его словам, если это будет продолжаться, то может "превратиться в нечто гораздо большее и гораздо хуже".

Трамп добавил, что "хорошо знает Владимира" и настало "его время действовать". Трамп считает, что Китай также может помочь и "мир ждет" этого.

Напомним, 7 декабря в Париже президент Владимир Зеленский провел трехстороннюю встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и избранным президентом США Дональдом Трампом.

Владимир Зеленский заявил, что лидеры говорили о справедливом мире и сильных гарантиях безопасности для Украины. Он назвал встречу хорошей и продуктивной.

2 декабря президент Украины опроверг данные западных СМИ о потерях среди военных, которые писали, что на войне погибло 80 тысяч солдат. По его словам, эта цифра намного меньше.