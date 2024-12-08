Україна втратила 400 тисяч солдатів: Трамп заявив про бажання Києва "зупинити божевілля"

Обраний президент США Трамп після тристоронньої зустрічі у Парижі із Зеленським і Макроном написав, якщо війна буде продовжуватися, то може "перетворитися на щось набагато більше і набагато гірше".

Дональд Трамп заявив про бажання України укласти угоду про закінчення війни. За його словами, необхідно негайно припинити вогонь і почати переговори. 47-й президент США у своїй соцмережі Truth Social написав, що Україна втратила 400 тисяч солдатів і набагато більше цивільних.

"Асад пішов. Він втік зі своєї країни. Його захисник, Росія, Росія, Росія на чолі з Володимиром Путіним, більше не була зацікавлена у його захисті. У Росії не було ніяких причин бути там в першу чергу. Вони втратили будь-який інтерес до Сирії через Україну, де близько 600 тисяч російських солдатів лежать пораненими або вбитими у війні, яка ніколи не повинна була початися і може тривати вічно", — вважає Трамп.

Він додав, що Росія та Іран зараз перебувають в ослабленому стані, перша — через Україну та погану економіку, а друга — через Ізраїль та його військові успіхи.

Трамп додав, що між Росією і Україною має бути негайно припинено вогонь і розпочато переговори, щоб "зупинити божевілля".

"Так само Зеленський і Україна хотіли б укласти угоду і зупинити божевілля. Вони безглуздо втратили 400 тисяч солдатів і набагато більше цивільних. Необхідно негайно припинити вогонь і почати переговори", — 47 президент США.

Він пояснив, що занадто багато життів втрачено і занадто багато сімей зруйновано. За його словами, якщо це буде продовжуватися, то може "перетворитися на щось набагато більше і набагато гірше".

Трамп додав, що "добре знає Володимира" і настав "його час діяти". Трамп вважає, що Китай також може допомогти і "світ чекає" цього.

Нагадаємо, 7 грудня у Парижі президент Володимир Зеленський провів тристоронню зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном та обраним президентом США Дональдом Трампом.

Володимир Зеленський заявив, що лідери говорили про справедливий мир і сильні гарантії безпеки для України. Він назвав зустріч хорошою та продуктивною.

2 грудня президент України заперечив дані західних ЗМІ щодо втрат серед військових, які писали, що на війні загинуло 80 тисяч солдатів. За його словами, ця цифра є набагато меншою.