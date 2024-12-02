"Набагато менше": Зеленський заперечив дані західних ЗМІ про 80 тисяч загиблих на війні (відео)

За словами президента, оприлюднена в американській пресі цифра не є точною. Зеленський зазначив, що з вересня співвідношення втрат України до РФ становить 1 до 8.

Президент Володимир Зеленський спростував дані, які поширили західні ЗМІ про те, що Україна нібито втратила 80 тисяч військових на фронті. За його словами, ця цифра не відповідає дійсності. Про це глава держави заявив в інтерв'ю японському інформагентству Kyodo News, опублікованому у вівторок, 2 грудня.

Водночас Зеленський зазначив, що не може назвати точні дані щодо втрат.

"Дехто нещодавно в американській пресі подав інформацію, що українців загинуло 80 тисяч. Та я хочу вам сказати, що ні, менше. Набагато менше", — сказав президент.

За його словами, з вересня співвідношення втрат України до РФ становить 1 до 8.

Також він уточнив, що точна кількість загиблих на тимчасово окупованих територіях залишається невідомою. Йдеться про цивільних, військових, правоохоронців, а також представників місцевої влади.

"І скільки їх загинуло, скільки було їх втрачено, скільки закатовано в полоні — тут я не знаю. Тому я говорю тільки про фіксацію військових, які на нашій території, які контролюються нами", — сказав глава держави.

Нагадаємо, 17 вересня журналісти The Wall Street Journal написали, що втрати ЗСУ на війні склали 80 тисяч осіб. Ще 400 тисяч військових були поранені.

21 вересня президент Володимир Зеленський назвав брехнею дані The Wall Street Journal про втрати української армії.

27 листопада видання The Economist припустило, що Україна вже втратила загиблими від 60 до 100 тисяч солдатів.