Щонайменше 500 тисяч осіб: Economist підрахував можливі втрати української армії у війні

У виданні The Economist припускають, що лише загиблими Україна вже тратила щонайменше від 60 до 100 тисяч солдатів. Такий висновок зробили журналісти, досліджуючи відкриті дані та повідомлення з різних джерел.

За майже три роки повномасштабного вторгнення Україна могла втратити загиблими від 60 до 100 тисяч солдатів. Як пишуть у виданні The Economist, ще близько 400 тисяч бійців Сил оборони могли отримати на війні важкі поранення.

Дослідивши повідомлення з відкритих джерел, дані західних розвідок та звіти Міноборони, а також тематичного ресурсу UA Losses, у виданні зазначають, що усю наявну інформацію важко перевірити самостійно та незалежно. Окрім того, як зазначається, у відомостях не завжди відображаються солдати, які вважаються загиблими або зникли безвісти.

"Однак, ці дані дають приблизне уявлення про кількість загиблих. Вони припускають, що на сьогодні загинуло щонайменше 60 000-100 000 українських солдатів. Можливо, ще 400 000 отримали поранення, які не дозволяють їм продовжувати бойові дії", — пише The Economist.

Тобто загальні втрати ЗСУ можуть оцінюватися у 500 тисяч осіб.

Орієнтовна кількість загиблих солдатів у війні

У виданні додають, що ці цифри взагалі не включають загиблих серед цивільного населення, даних про яких дуже мало.

Згідно з даними сайту UA losses, який каталогізує імена та вік загиблих, в Україні з лютого 2022 року загинуло щонайменше 60 435 українських солдатів.

"Ці цифри свідчать про те, що загинуло понад 0,5% довоєнного населення України – чоловіків призовного віку (18-49 років)", — пише видання.

Наголошується, що дані UA losses не є вичерпними й реальна частка чоловіків, які загинули на війні, є вищою. А ще більшою є частка тих, хто отримав важкі поранення.

"Якщо припустити, що на кожного загиблого в бою припадає 6-8 важкопоранених, то майже кожен 20-й чоловік призовного віку загинув або отримав надто тяжкі поранення, щоб продовжувати воювати", — пише The Economist

Водночас, як пишуть журналісти, Росія втратила убитими близько 200 тисяч солдатів, що перевищило кількість втрат Москви в усіх її війнах, починаючи з 1945 року.

Втрати росіян

Як інформують у Генеральному штабі ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 27 листопада 24 року орієнтовно склали 735 410 осіб особового складу. Лише за 26 листопада було ліквідовано близько 1580 росіян.

Скільки загинуло українських солдатів: офіційні дані

Видання The Wall Street Journal 17 вересня написало, що загальна кількість втрат двох армій у війні нібито досягнула мільйона осіб. За даними журналістів, втрати української армії нібито становили 480 тис. осіб, з них — 80 тис. загиблі та 400 тис. поранені. Росія ж втратила 600 тис. солдатів: 200 тис. — загиблими і 400 тис. — пораненими.

20 вересня президент України Володимир Зеленський у вересні назвав ці дані такими, що не відповідають дійсності.

"80 тисяч? Це брехня. Реальна цифра набагато менша, ніж та, що була опублікована. Значно", — запевнив глава держави.

Раніше, наприкінці лютого, Володимир Зеленський повідомляв, що у війні проти Росії загинули 31 тисяча українських військових.