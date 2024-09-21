Зеленський назвав брехнею дані WSJ щодо 80 тисяч втрат ЗСУ на фронті

Напередодні журналісти видання The Wall Street Journal стверджували, що загальні втрати України та Росії нібито становлять 1 млн осіб. Зеленський наголошує, що медіа значно завищило рівень втрат Сил оборони.

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Цифра про втрати України у війні, опублікована в The Wall street journal, є брехнею, заявив президент України Володимир Зеленський. Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Так, журналісти поцікавилися, чи відповідає дійсності кількість втрат, яку озвучила 17 вересня американська газета The Wall Street Journal, в якій оцінила втрати України у війні у 80 тис.. Росія, за даними видання, втратила близько 200 тис. осіб.

"80 тисяч? Це брехня. Реальна цифра набагато менша, ніж та, що була опублікована. Значно", — повідомив Зеленський журналістам у п'ятницю, 20 вересня.

Видання The Wall Street Journal заявило, що Україна і Росія втратили на війні один мільйон убитими і пораненими. За прогнозами журналістів, Україні з втратами буде впоратися складніше, через меншу кількість населення. Однак у довгостроковій перспективі наслідки будуть руйнівними для обох країн, які й до війни мали демографічні проблеми.

Згодом матеріал The WSJ стосовно втрат України та Росії прокоментував народний депутат та полковник СБУ Роман Костенко. За його словами , українські втрати на фронті однозначно нижчі, ніж це було озвучено в американській газеті. Водночас, інформація є державною таємницею, тому не може бути оприлюднена.