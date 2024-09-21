Зеленский назвал ложью данные WSJ о 80 тысячах потерь ВСУ на фронте

Накануне журналисты издания The Wall Street Journal утверждали, что общие потери Украины и России якобы составляют 1 млн человек. Зеленский отмечает, что медиа значительно завысила уровень потерь Сил обороны.

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Цифра о потерях Украины в войне, опубликованная в The Wall street journal, является ложью, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Так, журналисты поинтересовались, соответствует ли действительности количество потерь, которое озвучила 17 сентября американская газета The Wall Street Journal, в которой оценила потери Украины в войне в 80 тыс. Россия, по данным издания, потеряла около 200 тыс. человек.

"80 тысяч? Это ложь. Реальная цифра гораздо меньше, чем та, что была опубликована. Значительно", — сообщил Зеленский журналистам в пятницу, 20 сентября.

Издание The Wall Street Journal заявило, что Украина и Россия потеряли на войне один миллион убитыми и ранеными. По прогнозам журналистов, Украине с потерями будет справиться сложнее, из-за меньшего количества населения. Однако в долгосрочной перспективе последствия будут разрушительными для обеих стран, которые и до войны имели демографические проблемы.

Впоследствии материал The WSJ относительно потерь Украины и России прокомментировал народный депутат и полковник СБУ Роман Костенко. По его словам, украинские потери на фронте однозначно ниже, чем это было озвучено в американской газете. В то же время, информация является государственной тайной, поэтому не может быть обнародована.