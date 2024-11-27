По меньшей мере 500 тысяч человек: Economist подсчитал возможные потери украинской армии в войне

В издании The Economist предполагают, что только погибшими Украина уже потеряла по меньшей мере от 60 до 100 тысяч солдат. Такой вывод сделали журналисты, исследуя открытые данные и сообщения из разных источников.

За почти три года полномасштабного вторжения Украина могла потерять погибшими от 60 до 100 тысяч солдат. Как пишут в издании The Economist, еще около 400 тысяч бойцов Сил обороны могли получить на войне тяжелые ранения.

Исследовав сообщения из открытых источников, данные западных разведок и отчеты Минобороны, а также тематического ресурса UA Losses, в издании отмечают, что всю имеющуюся информацию трудно проверить самостоятельно и независимо. Кроме того, как отмечается, в сведениях не всегда отражаются солдаты, которые считаются погибшими или пропавшими без вести.

"Однако, эти данные дают приблизительное представление о количестве погибших. Они предполагают, что на сегодня погибло по меньшей мере 60 000-100 000 украинских солдат. Возможно, еще 400 000 получили ранения, которые не позволяют им продолжать боевые действия", — пишет The Economist.

То есть общие потери ВСУ могут оцениваться в 500 тысяч человек.

Ориентировочное количество погибших солдат в войне

В издании добавляют, что эти цифры вообще не включают погибших среди гражданского населения, данных о которых очень мало.

Согласно данным сайта UA losses, который каталогизирует имена и возраст погибших, в Украине с февраля 2022 года погибло по меньшей мере 60 435 украинских солдат.

"Эти цифры свидетельствуют о том, что погибло более 0,5% довоенного населения Украины — мужчин призывного возраста (18-49 лет)", — пишет издание.

Отмечается, что данные UA losses не являются исчерпывающими и реальная доля мужчин, погибших на войне, выше. А еще больше доля тех, кто получил тяжелые ранения.

"Если предположить, что на каждого погибшего в бою приходится 6-8 тяжелораненых, то почти каждый 20-й мужчина призывного возраста погиб или получил слишком тяжелые ранения, чтобы продолжать воевать", — пишет The Economist

В то же время, как пишут журналисты, Россия потеряла убитыми около 200 тысяч солдат, что превысило количество потерь Москвы во всех ее войнах, начиная с 1945 года.

Потери россиян

Как информируют в Генеральном штабе ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 27 ноября 24 года ориентировочно составили 735 410 человек личного состава. Только за 26 ноября было ликвидировано около 1580 россиян.

Сколько погибло украинских солдат: официальные данные

Издание The Wall Street Journal 17 сентября написало, что общее количество потерь двух армий в войне якобы достигло миллиона человек. По данным журналистов, потери украинской армии якобы составили 480 тыс. человек, из них — 80 тыс. погибших и 400 тыс. раненых. Россия же потеряла 600 тыс. солдат: 200 тыс. — погибшими и 400 тыс. — ранеными.

20 сентября президент Украины Владимир Зеленский в сентябре назвал эти данные не соответствующими действительности.

"80 тысяч? Это ложь. Реальная цифра гораздо меньше, чем та, что была опубликована. Значительно", — заверил глава государства.

Ранее, в конце февраля, Владимир Зеленский сообщал, что в войне против России погибли 31 тысяча украинских военных.