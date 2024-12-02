"Гораздо меньше": Зеленский опроверг данные западных СМИ о 80 тысячах погибших на войне (видео)

По словам президента, обнародованная в американской прессе цифра не является точной. Зеленский отметил, что с сентября соотношение потерь Украины к РФ составляет 1 к 8.

Президент Владимир Зеленский опроверг данные, которые распространили западные СМИ о том, что Украина якобы потеряла 80 тысяч военных на фронте. По его словам, эта цифра не соответствует действительности. Об этом глава государства заявил в интервью японскому информагентству Kyodo News, опубликованном во вторник, 2 декабря.

В то же время Зеленский отметил, что не может назвать точные данные по потерям.

"Кое-кто недавно в американской прессе подал информацию, что украинцев погибло 80 тысяч. Но я хочу вам сказать, что нет, меньше. Гораздо меньше", — сказал президент.

По его словам, с сентября соотношение потерь Украины к РФ составляет 1 к 8.

Также он уточнил, что точное количество погибших на временно оккупированных территориях остается неизвестным. Речь идет о гражданских, военных, правоохранителях, а также представителях местной власти.

"И сколько их погибло, сколько было их потеряно, сколько замучено в плену — здесь я не знаю. Поэтому я говорю, только о фиксации военных, которые на нашей территории, которые контролируются нами", — сказал глава государства.

Напомним, 17 сентября журналисты The Wall Street Journal написали, что потери ВСУ на войне составили 80 тысяч человек. Еще 400 тысяч военных были ранены.

21 сентября президент Владимир Зеленский назвал ложью данные The Wall Street Journal о потерях украинской армии.

27 ноября издание The Economist предположило, что Украина уже потеряла погибшими от 60 до 100 тысяч солдат.