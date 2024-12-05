Київ розпочав переговори з адміністрацією Трампа про завершення війни, — WSJ

За даними ЗМІ, команда Дональда Трампа мало зацікавлена у тому, щоб Україна отримала запрошення в НАТО. Водночас у Києві не згодні на нестабільний або тимчасовий мир.

Українські чиновники на високому рівні ведуть переговори з адміністрацією новообраного президента США Дональда Трампа щодо завершення війни. Про це 4 грудня повідомили у The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Неназваний посадовець Трампа розповів, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак має зустрітись із майбутнім спецпредставником з питань Росії й України Кітом Келлогом та майбутнім радником із нацбезпеки Майклом Уолтцем.

Зазначається, що команда Трампа мало зацікавлена у пропозиції Україні щодо членства в НАТО. Це президент Володимир Зеленський вважає життєво важливою гарантією безпеки.

Єрмак вже зустрівся у Флориді майбутньою керівницею апарату Білого дому Сьюзі Вайлз. За даними видання, Україна планує повідомити про свою готовність до миру.

"Але це має бути стійкий мир. Нестабільний, тимчасовий мир не служить ні інтересам США, ні Україні", — наголосило джерело, знайоме з позицією Києва.

Радники Трампа пропонували визнати захоплення Росією приблизно 20% територій України та поки позбавити країну можливості вступити в НАТО. Також представники першої адміністрації республіканця виступили за те, щоб зупинити постачання зброї для ЗСУ, щоб переконати Київ розпочати мирні переговори.

Повідомляється, що РФ нарощує наступ по лінії фронту. Однак, попри втрати, окупанти не досягли прориву на звільненому сході або у власній Курській області.

"У Києві дуже глибоко розчаровані адміністрацією, що йде. Нова адміністрація Трампа дала людям у Києві надію на прорив. Який це буде мати вигляд — питання. Але ясно те, що статус-кво закінчиться", — заявив аналітик Міжнародної кризової групи, організації з вирішення конфліктів Лючіан Кім.

Нагадаємо, у Reuters із посиланням на радників Дональда Трампа повідомили, що мирний план нової адміністрації США, ймовірно, передбачатиме передачу великих частин території України до Росії та відмову від членства в НАТО.

3 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що плани України незмінні й вона має бути сильнішою, щоб у 2025 році закінчити війну. Росію водночас він послав "на три букви".