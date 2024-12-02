РФ може піти "на три букви": Зеленський у присутності Шольца різко висловився про перемовини

Президент України Володимир Зеленський "недипломатично" відповів на запитання журналістів щодо можливих поступок України у перемовинах з РФ в присутності німецького канцлера Олафа Шольца.

Український президент Володимир Зеленський заявив, що в контексті можливих перемовин РФ може піти "на три літери", адже Росія має усвідомлювати скоєні злочини в Україні. Про це він заявив під час пресконференції у Києві з німецьким канцлером Олафом Шольцом.

Так на запитання журналістки про те, на які поступки може піти Україна та РФ заради миру, український президент відповів:

"На що повинна піти Росія? Бажано, на три букви. Бажано, щоб вона зрозуміла, що вона робить те, що вона робить — вбиває нас, а ми захищаємося і боремося з ворогом".

Він зазначив, що поки що плани України незмінні, і вони передбачають максимальне посилення позицій Києва для завершення війни у 2025 році.

"Авжеж ми дуже хочемо бути сильнішими, щоб у 2025 році закінчилася ця війна. Вибачте за недипломатичну лексику", — додав президент.

Нагадаємо, 2 грудня до Києва прибув канцлер Німеччини Олаф Шольц. В межах візиту політик планує зустрітися з президентом України.

Згодом Фокус опитав експертів, з якими пропозиціями міг приїхати німецький канцлер до України. На думку фахівців, бажання виступити у ролі посередника в російсько-українській війні відіграло далеко не ключову роль у візиті німецького топполітика.