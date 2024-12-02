Канцлер Німеччини Олаф Шольц вперше за понад 2 роки прибув до України (відео)

В межах візиту політик планує зустрітися з президентом України.

До Києва прибув канцлер Федеративної республіки Німеччина Олаф Шольц. Про це повідомляє Tagesschau.

"Канцлер Німеччини Олаф Шольц вперше за два з половиною роки прибув до Києва для переговорів з президентом України Володимиром Зеленським", — йдеться в повідомленні.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до Києва з неоголошеним візитом. Після прибуття до Києва він наголосив на своїй підтримці Україні, яка зазнала нападу з боку Росії.

Шольц планує зустрітись з президентом України Володимиром Зеленським. Канцлер ФРН заявив, що оголосить про подальші поставки Києву озброєнь у грудні на суму €650 млн.

Востаннє канцлер Німеччини приїздив до Києва у червні 2022 року разом з президентом Франції Емманюелем Макроном та експрем'єр-міністром Італії Маріо Драгі.

Наприкінці листопада український президент провів телефонну розмову з канцлером Німеччини. За словами Зеленського, вони обговорили "рішучі спільні кроки, які можуть ще більше зміцнити здатність України захищати себе".