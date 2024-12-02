Канцлер Германии Олаф Шольц впервые за более чем 2 года прибыл в Украину (видео)

В рамках визита политик планирует встретиться с президентом Украины.

В Киев прибыл канцлер Федеративной республики Германия Олаф Шольц. Об этом сообщает Tagesschau.

"Канцлер Германии Олаф Шольц впервые за два с половиной года прибыл в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским", — говорится в сообщении.

Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Киев с необъявленным визитом. По прибытии в Киев он отметил свою поддержку Украине, которая подверглась нападению со стороны России.

Шольц планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Более 1000 дней Украина героически защищается от безжалостной российской агрессии. Я хочу дать понять, что Германия останется сильнейшим сторонником Украины в Европе. Украина может положиться на Германию: мы говорим, что делаем. И мы делаем то, что говорим", — сказал канцлер сразу по прибытии в Киев.

Шольц анонсировал поставки оружия в Украину стоимостью 650 миллионов евро. Однако он продолжает настаивать на том, что Германия не передаст Киеву крылатых ракет "Таурус" — по мнению Шольца, это может привести к эскалации конфликта.

По мнению аналитиков, перед досрочными выборами в Бундестаг Шольц хочет показать, что он как канцлер пытается вести переговоры о возможном мирном соглашении между Украиной и Россией. Очевидно, на встрече с Зеленским Шольц попытается выяснить, на что готова пойти украинская сторона ради заключения перемирия.

Последний раз канцлер Германии приезжал в Киев в июне 2022 года вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и экс-премьер-министром Италии Марио Драги.

В конце ноября украинский президент провел телефонный разговор с канцлером Германии. По словам Зеленского, они обсудили "решительные совместные шаги, которые могут еще больше укрепить способность Украины защищать себя".