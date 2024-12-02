РФ может пойти "на три буквы": Зеленский в присутствии Шольца резко высказался о переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский "недипломатично" ответил на вопрос журналистов относительно возможных уступок Украины в переговорах с РФ в присутствии немецкого канцлера Олафа Шольца.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в контексте возможных переговоров РФ может пойти "на три буквы", ведь Россия должна осознавать совершенные преступления в Украине. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Киеве с немецким канцлером Олафом Шольцом.

Так на вопрос журналистки о том, на какие уступки может пойти Украина и РФ ради мира, украинский президент ответил:

"На что должна пойти Россия? Желательно, на три буквы. Желательно, чтобы она поняла, что она делает то, что она делает — убивает нас, а мы защищаемся и боремся с врагом".

Он отметил, что пока что планы Украины неизменны, и они предусматривают максимальное усиление позиций Киева для завершения войны в 2025 году.

"Конечно, мы очень хотим быть сильнее, чтобы в 2025 году закончилась эта война. Извините за недипломатическую лексику", — добавил президент.

Напомним, 2 декабря в Киев прибыл канцлер Германии Олаф Шольц. В рамках визита политик планирует встретиться с президентом Украины.

Впоследствии Фокус опросил экспертов, с какими предложениями мог приехать немецкий канцлер в Украину. По мнению специалистов, желание выступить в роли посредника в российско-украинской войне сыграло далеко не ключевую роль в визите немецкого топ-политика.