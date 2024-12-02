Чемодан с тайнами: какие предложения привез канцлер Шольц для Зеленского

Опрошенные Фокусом эксперты рассказали, что желание выступить в роли посредника в российско-украинской войне сыграло далеко не ключевую роль в визите немецкого топ-политика.

В понедельник, 2 декабря в Киеве с необъявленным визитом побывал Олаф Шольц, который провел встречу с Владимиром Зеленским. О чем могла идти речь за кулисами разговора украинского президента и немецкого канцлера выяснял Фокус.

Фотографию канцлера Шольца с модным чемоданом от мирового бренда Rimowa, стоимостью 1190 евро в руках на киевском вокзале утром 2 декабря опубликовали немецкие медиа, добавив, что, отправляясь в украинскую столицу, господин Шольц отметил свою непоколебимую поддержку Украины. В то же время n-tv сообщило о намерении Олафа Шольца объявить о новых поставках оружия для Украины на сумму 650 млн евро и дать понять, что Берлин останется "сильнейшим сторонником Украины в Европе".

"Украина может положиться на Германию. Мы говорим то, что делаем. И мы делаем то, что говорим", — цитирует телеканал канцлера ФРГ. Несколько позже в сети Х Шольц подтвердил факт поставок нового вооружения.

Попутно заметим, что последний раз Олаф Шольц приезжал в Киев в июне 2022 года вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и тогдашним премьер-министром Италии Марио Драги.

Как отмечает Bild, перед досрочными выборами в Бундестаг Олаф Шольц всячески стремится продемонстрировать, что он как канцлер пытается вести переговоры о возможном мирном соглашении между Украиной и Россией.

"Очевидно, на встрече с Зеленским Шольц попытался выяснить, на что готова пойти украинская сторона ради перемирия", — предположило издание.

Зато эксперты, с которыми пообщался Фокус, убеждены, что желание выступить в роли посредника в российско-украинской войне играло далеко не ключевую роль в нынешнем визите немецкого канцлера.

Каким образом Шольц в Киеве спасал свой имидж

Попутно напомнив историю с визитом индийского премьера Нарендры Моди в Киев летом текущего года, эксперт Национального института стратегических исследований Иван Ус в разговоре с Фокусом констатировал: "Перед тем, как приехать в украинскую столицу Моди встретился с Путиным в Москве и именно в это время российская ракета попала в "Охматдет". И после этого, с тем, чтобы как-то подправить свой имидж, на который упала тень союзника Кремля, глава индийского правительства отправился на встречу с Зеленским. Шольц сейчас находится в несколько похожей ситуации, ведь после его звонка Путину и с учетом того факта, что он последний раз был в Украине еще в 2022-м, на него все чаще стали смотреть, как на человека, который скорее склонен к Москве, чем к Киеву. Таким образом, перед Шольцем, у которого на носу выборы, ребром встал вопрос как можно исправить ситуацию, чтобы, баллотируясь, не тянуть за собой шлейф пророссийскости".

По убеждению эксперта, нынешний визит Олафа Шольца в Украину, это, прежде всего собственный пиар, направленный на то, чтобы наглядно продемонстрировать, что он с Украиной и играет на ее стороне. "Кроме того, данный визит можно расценивать, как своеобразный сигнал Киеву, который находится в ожидании наступления президентства Трампа, а с ним и рисков прекращения военной помощи со стороны США. То есть, Берлин, как ведущая экономика ЕС демонстрирует, что остается с Украиной. И то, что сигнал Евросоюза в лице господина Шольца, как говорится, поступил физически, является безусловным плюсом".

Отвечая на вопрос о том, мог ли Олаф Шольц после недавнего двухчасового телефонного разговора с Путиным привезти Зеленскому определенные постанова Кремля, Иван Ус отметил: "Еще во времена президента Никсона и госсекретаря Киссинджера, последний постоянно ездил между двумя враждующими сторонами и это окрестили, как челночную дипломатию. В нашем же случае Шольц, как по мне действительно стремился донести Путину позицию, что его война существенно вредит Европе. Предполагаю, что на просьбу Шольца остановить войну, ответ был лаконично-однозначным: "Нет". Дело в том, что у россиян сейчас есть ощущение того, что все идет по их плану и поэтому именно они считают своевременным и уместным давить на Европу. При этом основная проблема автократии, которой является Россия, заключается в том, что там все придирчиво отслеживают территориальные достижения, закрывая глаза на экономические тенденции. А здесь в РФ сегодня огромные проблемы и, вполне возможно, что Шольц говорил Путину, мол, посмотри на свою экономику, она же у тебя рушится на глазах. Путин это, конечно же, отрицал, при том, что весь мир видел на прошлой неделе по курсу рубля, как у них все "хорошо".

Подытоживая, эксперт отметил, что все мирные предложения, которые, вероятно, выдвигал Шольц в разговоре с Путиным, Кремль отверг, а капитуляционные по сути своей требования РФ не устраивают не только Украину, но и Европейский Союз, где одну из первых скрипок играет именно Германия.

Действительно ли Шольц не отказывается от "договорняка" с Путиным

Отметив, что Олаф Шольц, скорее всего, уже не будет канцлером, политолог Тарас Загородний в разговоре с Фокусом подчеркнул: "Несмотря на то, что Шольц "аж" второй раз за более чем тысячу дней полномасштабной войны приехал в Украину, Германия, по моему мнению, не отказалась от стремления заключить грязный "договорняк" с Россией, чтобы снова управлять в Европейском Союзе. Мы должны понимать, что время работает против Германии, поскольку позиция Трампа будет заключаться в том, чтобы никогда не позволить Старой Европе, и, прежде всего, ФРГ, идти на союз с РФ и Китаем, как это было во времена Меркель, которая в последнее время заметно активизировалась. Тандем Москва-Берлин-Пекин является страшным сном американской дипломатии, потому что создается то, что у них называется континентальным союзом, который по своему ресурсному потенциалу может противостоять США и положить конец их гегемонии".

Отталкиваясь от вышеупомянутого, Тарас Загородний подчеркнул: "Германия всячески пытается сохранить контрольный пакет в Европейском Союзе, потому что появление самостоятельной Восточной Европы (в частности, за счет усиления координации Киева и Варшавы) очень не нравится немцам. А тут на это накладывается еще и Северная Европа, которая тоже вливается в условный блок, связанный с противостоянием РФ. Поэтому немцы будут постоянно делать какие-то предложения, в том числе и те, которые касаются их роли посредников в прекращении российско-украинской войны. А поскольку они хотят застолбить эту роль до того момента, пока в Белый дом не вернулся Трамп, который будет сильно выкручивать Европе руки, требуя, чтобы она финансировала войну и параллельно увеличивала расходы на свою оборону, Шольц и спешит".

Параллельно свой визит в Украину немецкий канцлер, убежден политолог, также пытается разыграть на грядущих выборах в Бундестаг, но это не поможет его "плачевным политическим перспективам".

Что же касается вероятной миротворческой роли ФРГ, то эксперт акцентирует, мол, россияне "не мытьем, так катанием" будут пытаться перетянуть немцев на свою сторону, а затем выгодного для нас посредничества со стороны Германии ожидать не следует.

Как и за что немецкие оппозиционеры упрекают Шольца

Между тем президент Зеленский, предварительно отметив, что свою встречу с Шольцем он начал с посещения украинских воинов, которые были ранены в боях против оккупанта и проходят реабилитацию, констатировал, что Германия является лидером в Европе по помощи Украине, "и это помогает нам защищаться от российской агрессии и террора".

Кроме того, Зеленский рассказал, что он вместе с Шольцом осмотрели беспилотники с умным компонентом и пообщались с представителями компаний-производителей. Отметив, что одной из тем обсуждения с канцлером Германии было продолжение сотрудничества в сфере производства беспилотных аппаратов различного типа, глава государства резюмировал: "Воздушные и наземные беспилотники, FPV-дроны, системы управления... Это то оружие, которое помогает нашим защитникам. И очень важно, что такое оружие Украина производит и в сотрудничестве с Германией. Спасибо Германии за такую важную поддержку нашего оборонного потенциала".

В свою очередь Reuters со ссылкой на представителя министерства обороны ФРГ, сообщило, что анонсированная немецкая военная помощь, которая будет доставлена в Украину уже в декабре, будет включать системы противовоздушной обороны IRIS-T, танки Leopard 1, ударные беспилотными, зимнее оборудование, а также ручное оружие и средства обогрева. Акцентировав, что поддержка Украины становится главным вопросом на выборах в Германии, агентство процитировало представителя консервативной Христианско-демократической партии (ХДС) Родериха Кизеветтера, который обвинил господина Шольца в "избирательной кампании на спине украинского населения с одновременной подпиткой российских нарративов страха".

Весьма показательно, что накануне приезда Олафа Шольца в Киев глава МИД ФРГ Анналена Бербок посетила Китай, назвав целью своего визита начало мирного урегулирования российско-украинского конфликта. В частности, в разговоре с главой китайского МИД Ван И она призвала Пекин максимально содействовать в решении вопроса и предостерегла от военной помощи России, имея в виду прежде всего информацию о поставках Москве беспилотников.

"Вместо того, чтобы взять на себя ответственность за мир и безопасность во всем мире как постоянный член Совета Безопасности ООН, Китай сейчас своей экономической и военной помощью России идет против наших основных европейских интересов", — говорится в сообщении немецкого МИД. Анналена Бербок, которую цитирует внешнеполитическое ведомство Германии, также назвала "чрезвычайно важным" визит канцлера Шольца в Украину.