Снизился на четверть: российский рубль резко обвалился (инфографика)

Падение рубля усугубилось новыми санкциями в отношении финансового сектора России.

Российский рубль продолжил снижаться по отношению к доллару и китайскому юаню в среду, 27 ноября. С начала августа его курс упал более чем на 24%. Курс рубля снизился на 0,86%, достигнув отметки 106,40 за доллар. Стоимость юаня упала на 0,51%, составив 14,74, что стало минимальным уровнем с марта 2022 года. Об этом сообщает издание Reuters.

Как изменился курс российского рубля к доллару

Снижение рубля усугубляется более чем 20-процентным падением фондового рынка в текущем году. Инвесторы активно выводят средства из акций, отдавая предпочтение депозитам с процентами, превышающими базовую ставку Центрального банка, установленную на уровне 21%.

Рубль резко обвалился

Такая ситуация усиливает инфляцию, которая, вероятно, превысит прогнозы регулятора. Это противоречит жестким мерам денежно-кредитной политики, проводимым Центральным банком, базовая ставка которого достигла рекордного уровня с 2003 года.

Аналитики ожидают, что к концу года курс рубля может достичь 115–120 за доллар. Некоторые из них призывают правительство и Центробанк принять меры, такие как увеличение объемов обязательной продажи валютной выручки экспортерами и сокращение государственных закупок валюты.

Положение рубля ухудшилось на фоне новых санкций против российского финансового сектора, которые затруднили проведение внешнеторговых расчетов, особенно за нефть и газ. Это, по мнению экспертов, привело к дефициту иностранной валюты на внутреннем рынке.

Большинство крупных российских банков сейчас находятся под санкциями США и поэтому не могут проводить банковские операции в долларах, и единственным вариантом торговли валютой для них остается ввоз большого количества наличных долларов.

В последний раз он достигал такого уровня в середине марта 2022 года.

По состоянию на 15:45 курс доллара достиг отметки 114,5 рублей, евро — 120,6 рублей.

Напомним, ранее Фокус в статье "Падение рубля не остановить. Как Путин тщетно пытается удержать курс российской валюты" сообщил, что способность Центрального банка России рыночными методами влиять на курс рубля ограничена, поскольку золотовалютные резервы страны-агрессора на более чем 300 млрд долларов "заморожены".