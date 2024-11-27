Знизився на чверть: російський рубль різко обвалився (інфографіка)

Падіння рубля посилилося новими санкціями щодо фінансового сектору Росії.

Російський рубль продовжив знижуватися щодо долара і китайського юаня в середу, 27 листопада. З початку серпня його курс упав більш ніж на 24%. Курс рубля знизився на 0,86%, досягнувши позначки 106,40 за долар. Вартість юаня впала на 0,51%, склавши 14,74, що стало мінімальним рівнем з березня 2022 року. Про це повідомляє видання Reuters.

Як змінився курс російського рубля до долара

Зниження рубля посилюється більш ніж 20-відсотковим падінням фондового ринку в поточному році. Інвестори активно виводять кошти з акцій, віддаючи перевагу депозитам з відсотками, що перевищують базову ставку Центрального банку, встановлену на рівні 21%.

Рубль різко обвалився

Така ситуація посилює інфляцію, яка, ймовірно, перевищить прогнози регулятора. Це суперечить жорстким заходам грошово-кредитної політики, що проводяться Центральним банком, базова ставка якого досягла рекордного рівня з 2003 року.

Аналітики очікують, що до кінця року курс рубля може сягнути 115–120 за долар. Деякі з них закликають уряд і Центробанк вжити заходів, таких як збільшення обсягів обов'язкового продажу валютної виручки експортерами і скорочення державних закупівель валюти.

Становище рубля погіршилося на тлі нових санкцій проти російського фінансового сектору, які ускладнили проведення зовнішньоторговельних розрахунків, особливо за нафту і газ. Це, на думку експертів, призвело до дефіциту іноземної валюти на внутрішньому ринку.

Більшість великих російських банків зараз перебувають під санкціями США і тому не можуть проводити банківські операції в доларах, і єдиним варіантом торгівлі валютою для них залишається ввезення великої кількості готівкових доларів.

Востаннє він досягав такого рівня в середині березня 2022 року.

Станом на 15:45 курс долара досяг позначки 114,5 рублів, євро — 120,6 рублів.

Нагадаємо, раніше Фокус у статті "Падіння рубля не зупинити. Як Путін марно намагається утримати курс російської валюти" повідомив, що здатність Центрального банку Росії ринковими методами впливати на курс рубля обмежена, оскільки золотовалютні резерви країни-агресора на більш ніж 300 млрд доларів "заморожені".