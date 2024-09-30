Российский пилот после удара по "Охматдету" передал Украине секретные документы, — The Telegraph

По словам экс-советника Министерства обороны Украины Сергея Кузана, один из пилотов российской 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии, базирующейся на аэродроме "Энгельс", передал Киеву данные о своем подразделении.

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Деятельность партизан внутри Российской Федерации, вербовка правоохранителей и деятельность российских добровольческих формирований, воюющих за Украину, демонстрируют результаты, которые способствуют как уменьшению военного потенциала Москвы, так и созданию почвы для дальнейших изменений в самой России. Бывший советник Министерства обороны Украины и военно-политический эксперт Сергей Кузан в колонке для издания The Telegraph написал о нескольких операциях ГУР с привлечением российских военных.

Операция по вербовке российского военного Даниила Алферова. В 2023 году украинская разведка завербовала кадрового российского военного, который убедил 11 военнослужащих РФ сдаться Вооруженным силам Украины.

Операция "Камыш". В августе 2024 года был взорван штаб российских офицеров. Исполнитель операции, российский военный, впоследствии перешел на сторону Украины.

Диверсия на российском корабле "Серпухов". 8 апреля 2024 года на борту малого ракетного корабля проекта 21631 "Буян-М" в Калининградской области была совершена диверсия, которая уничтожила системы связи и автоматизации. Саботаж был выполнен бывшим российским моряком под псевдонимом "Гога", который имеет украинские корни. В 2023 году он связался с проектом "Хочу жить". "Гога" собирал и передавал в Украину важную информацию, а под угрозой разоблачения моряк взорвал корабль и сбежал с него с секретными данными в Украину, где вступил в добровольческое подразделение легиона "Свобода России"

Передача документов после авиаудара по "Охматдету". После ракетного удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля 2024 года один из пилотов российской 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии в/ч 06987, базирующейся на аэродроме "Энгельс", передал Украине документы и секретные материалы через чатбот ГУР. Это личные дела высшего офицерского состава дивизии и другие ценные данные.

Напомним, 10 мая представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов рассказал об операции под названием "Флаг", которая длилась 8 месяцев. Российский военный вывел с временно оккупированных территорий двух украинских десантников.