Російський пілот після удару по "Охматдиту" передав Україні секретні документи, — The Telegraph

За словами ексрадника Міністерства оборони України Сергія Кузана, один з пілотів російської 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії, що базується на аеродромі "Енгельс", передав Києву дані про свій підрозділ.

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Діяльність партизанів усередині Російської Федерації, вербування правоохоронців та діяльність російських добровольчих формувань, які воюють за Україну, демонструють результати, які сприяють як зменшенню військового потенціалу Москви, так і створенню підґрунтя для подальших змін у самій Росії. Колишній радник Міністерства оборони України та військово-політичний експерт Сергій Кузан у колонці для видання The Telegraph написав про кілька операцій ГУР із залученням російських військових.

Операція з вербування російського військового Данила Алфьорова. У 2023 році українська розвідка завербувала кадрового російського військового, який переконав 11 військовослужбовців РФ здатися Збройним силам України.

Операція "Очерет". У серпні 2024 року був підірваний штаб російських офіцерів. Виконавець операції, російський військовий, згодом перейшов на бік України.

Диверсія на російському кораблі "Серпухов". 8 квітня 2024 року на борту малого ракетного корабля проєкту 21631 "Буян-М" у Калінінградській області було здійснено диверсію, яка знищила системи зв’язку та автоматизації. Саботаж був виконаний колишнім російським моряком на псевдо "Гога", який має українське коріння. У 2023 році він зв’язався з проєктом "Хочу жить". "Гога" збирав і передавав в Україну важливу інформацію, а під загрозою викриття моряк підірвав корабель і втік з нього з секретними даними в Україну, де вступив до добровольчого підрозділу легіону "Свобода Росії".

Передача документів після авіаудару по "Охматдиту". Після ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня 2024 року один з пілотів російської 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії в/ч 06987, що базується на аеродромі "Енгельс", передав Україні документи та секретні матеріали через чатбот ГУР. Це особові справи вищого офіцерського складу дивізії та інші цінні дані.

Нагадаємо, 10 травня представник ГУР Міноборони Андрій Юсов розповів про операцію під назвою "Прапор", яка тривала 8 місяців. Російський військовий вивів з тимчасово окупованих територій двох українських десантників.