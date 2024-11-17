Мерц вместо Шольца: чего ожидать Украине после досрочных выборов в Германии

23 февраля немцы будут внепланово избирать новый состав парламента — Бундестага. Кто может заменить Олафа Шольца на посту канцлера и какое это будет иметь значение в контексте российско-украинской войны, выяснял Фокус.

Внеочередные парламентские выборы в Германии вызваны развалом правящей трех партийной коалиции (Партия зеленых+СДПГ+ВД), из которой недавно вышли свободные демократы. После этого правительство Шольца стало правительством меньшинства. Уже 11 декабря действующий канцлер направит в парламент запрос о вотуме доверия и 16 декабря депутаты примут решение. В том, что оно будет отрицательным для Шольца, нет никаких сомнений, поэтому заранее уже согласована и дата внеочередных парламентских выборов. Это одобрил и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, отметив, что считает 23 февраля 2025 года "вполне реалистичной датой для новых выборов".

Почему социал-демократы не хотят "сливать" Шольца

Следует заметить, что в последнее время даже "зеленые", которые являются коалиционными союзниками СДПГ, нередко критикуют Шольца, а следовательно и сотрудничество с социал-демократами под его руководством. Однако в СДПГ уже дали понять, что никто не намерен менять Шольца в пользу более популярного кандидата в канцлеры в лице министра обороны Бориса Писториуса. "Сейчас речь идет об опыте и компетентности, и я уверен, что Олаф Шольц — правильный кандидат", — заявил лидер парламентской группы СДПГ Рольф Мютцених. Аналогичную позицию озвучила также и солидер партии Саския Эскен. "Мы убеждены, что вместе с ним (с Шольцем — ред.) сможем одержать победу и на этих федеральных выборах", — отметила она.

Между тем именно действующий министр обороны Германии Борис Писториус в свежем опросе обошел по уровню поддержки на пост канцлера не только Олафа Шольца, но и лидера оппозиции Фридриха Мерца. Соответствующие данные опроса от института Forsa приводит Bild. Исследование показало, что 39% немцев хотели бы видеть именно Писториуса канцлером, тогда как Мерц в своем активе имеет 25%.

Правительство Олафа Шольца стало правительством меньшинства Фото: deutschlandfunk.de

Но поскольку социал-демократы не намерены осуществлять кандидатскую рокировку в виде замены Шольца на Писториуса, то вполне очевидно, что шансы на победу возрастают у 69-летнего Фридриха Мерца, который публично пообещал в случае назначения канцлером направить Украине крылатые ракеты большой дальности Taurus и разрешить нанесение ими ударов в глубину российской территории, если Кремль не согласится прекратить боевые действия в течение 24 часов. Кроме того, лидер ХДС открыто поддержал предложение президента Франции Макрона об отправке войск НАТО в Украину.

Между тем эксперты, с которыми пообщался Фокус, видят разные коалиционные конфигурации после выборов 23 февраля в Германии, а затем — разную внешнеполитическую линию официального Берлина.

Действительно ли Шольц может оказаться у разбитого коалиционного корыта

В частности, политолог Алексей Якубин в разговоре с Фокусом отмечает следующее: "Поскольку Германия — парламентская демократия, то изменения внешнеполитического вектора на 180 градусов по результатам выборов 23 февраля ожидать не следует. Однако мне представляется, что эти досрочные выборы будут достаточно ожесточенными. Почему? Потому что последние полгода, особенно в восточных регионах заметен рост позиций, скажем, анти системных политических сил, таких как "Альтернатива для Германии", которая говорит о необходимости связей с Россией. В то же время партия Сары Вагенкнехт, выступающая против поддержки Украины, является одним из ключевых конкурентов социал-демократов на левом фланге. И в этих условиях грядущая избирательная кампания может привести к тому, что социал-демократы, которых сейчас представляет Шольц, могут оказаться у разбитого коалиционного корыта".

Впрочем, моделируя ситуацию, эксперт предполагает, что после выборов 23 февраля может иметь место попытка создать так называемую большую коалицию с участием в ней СДПГ и ХДС. Но в таком случае, отмечает политолог, скорее всего, уже не Олаф Шольц будет премьер-министром, а представитель христианских демократов.

Фридрих Мерц пообещал в случае назначения канцлером направить Украине крылатые ракеты большой дальности Taurus Фото: Getty Images

"В то время, пока в Германии будет происходить политическая борьба, вопрос Украины будет находиться в меньшем фокусе немецкой власти. И в этом есть определенная опасность, поскольку во временном измерении данный период совпадает со временем Трампа в мире. И получается, что Германии, которая при пробуксовке помощи из США, подставила нам вместе с некоторыми другими европейскими странами свое плечо, сейчас в случае чего сделать это будет сложнее, поскольку она погрузится в решение внутренних вопросов. Очевидно, что ни одна из системных немецких партий не будет вступать в коалиционный союз с "Альтернативой для Германии", а вот по поводу политсилы Сары Вагенкнехт, тут могут быть разные нюансы. Впрочем, если говорить в целом, то, по моему мнению, системные партии в лице СДПГ и ХДС, возможно, привлекая "зеленых", попытаются создать большой коалиционный альянс", — прогнозирует Алексей Якубин.

Подчеркнув, что изменение внешнеполитического курса после выборов вряд ли произойдет, политолог констатировал: "Какое бы правительство не пришло к власти, оно, скорее всего, будет коалиционным, что априори потребует внутреннего согласования позиций. Я думаю, что немецкая элита в вопросе российско-украинской войны будет готова присоединиться к позиции, которую публично объявят Соединенные Штаты при Трампе. То есть, если Трамп говорит, что намерен заключить какое-то соглашение с РФ, политические лидеры ФРГ на это тоже будут реагировать соответствующим образом".

По мнению эксперта, пока в Германии будет происходить избирательная суета, президент Макрон может предпринять попытку перехвата пальмы первенства в Европе. "Но следует учитывать, что сейчас уровень поддержки Макрона в самой Франции оставляет желать лучшего, поэтому его попытки компенсировать внутреннюю непопулярность активностью на внешней арене могут не увенчаться успехом", — заключает Алексей Якубин.

Почему у Киева есть все основания для оптимизма

В свою очередь, эксперт Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус в разговоре с Фокусом акцентирует: "Скорее всего, по результатам досрочных выборов в Германии мы увидим коалицию ХДС/ХСС и "зеленых". Именно эти партии, по моему мнению, будут формировать новое правительство во главе с господином Мерцем. Вполне понятно, что у многих граждан Украины есть немало вопросов к ХДС/ХСС, учитывая пророссийскую политику многолетней руководительницы данной политсилы Ангелы Меркель, но если СДПГ — это левые, то ХДС/ХСС — более правые. А правые партии сейчас настроены на более решительную поддержку Украины, в том числе в плане снятия ограничений по оружию и учета позиции РФ в целом. Кроме того, представительница зеленых во власти госпожа Аналена Бербок, в отличие от Шольца, постоянно демонстрирует четкую проукраинскую позицию и ее голос в новой коалиции, думаю, будет иметь больший вес".

Эксперт: "Скорее всего, уже не Олаф Шольц будет премьер-министром, а представитель христианских демократов" Фото: Getty Images

При вероятном канцлере Мерке, отмечает эксперт, если он действительно будет воплощать в жизнь все декларации по российско-украинской войне, у Киева есть все основания для оптимизма. При этом, констатирует Иван Ус, Украина может получить не только заветные Taurus, но и другие новейшие виды вооружения, о которых, в частности говорится в плане победы Зеленского. Вместе с тем, подчеркивает Иван Ус, потеря времени для Украины — это слишком большая роскошь и поэтому, пока Олаф Шольц является канцлером, необходимо "тесно и плодотворно" сотрудничать с ним.

В этом контексте следует заметить, что буквально на днях состоялся телефонный разговор немецкого канцлера с украинским президентом. По словам Владимира Зеленского, Шольц во время разговора подтвердил, что шестая запланированная система противовоздушной обороны IRIS-T будет доставлена в Украину до конца текущего года, и согласился с "важностью сохранения формата "Рамштайн". Между тем в канцелярии Шольца проинформировали, что глава немецкого правительства подтвердил "неизменную и непоколебимую солидарность Германии с Украиной перед лицом российской агрессии, которая длится уже почти 1000 дней".

Попутно напомним, что после встречи в конце сентября в Нью-Йорке Зеленского с Шольцом стало известно о том, что ФРГ совместно с еще тремя странами НАТО — Бельгией, Данией и Норвегией готовит большой пакет военной помощи для Украины на 1,4 млрд евро, который планируют предоставить до конца 2024 года. Пакет будет включать, кроме IRIS-T, Skynex, "Гепарды", гаубицы, самоходные артиллерийские установки, бронемашины, боевые дроны, РЛС и боеприпасы.