"ВС РФ будут на границе с Польшей": Бербок о последствиях прекращения поддержки НАТО Украины Украиной

По словам главы МИД Германии, если Украина не сможет обеспечить себя, тогда миллионы людей будут вынуждены бежать и возникнет проблема с беженцами.

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Отказ поддерживать Украину в войне, которую начала РФ, приведет к серьезным последствиям для НАТО и Германии. Об этом в интервью Süddeutsche Zeitung заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

"Если мы не продолжим поддерживать Украину, то мы рискуем, что войска Путина будут стоять на границе с Польшей. Война вскоре будет на территории ЕС и НАТО", — высказалась дипломат.

По мнению Бербок, практически невозможно точно сказать, сколько стоило, если бы Германии самой пришлось бы защищать свою свободу и безопасность.

"Украина нуждается в дальнейшей, более интенсивной поддержке. Их предоставление абсолютно в наших интересах. Речь идет о нашем мире здесь, в Европе", — убеждена она.

По мнению главы немецкой дипломатии, если Украина больше не сможет себя защитить, тогда миллионам людей придется бежать и возникнет проблема с беженцами. Бербок убеждена, что мало кто захочет добровольно жить в условиях пыток и оккупации. Она подчеркнула, что, судя по последним сообщениям об изнасилованиях на оккупированных территориях и похищении детей можно прийти к выводу, что людям следует готовиться к худшему.

Анналена Бербок убеждена, что проигрыш Украины стал бы фатальным, причем как для свободной Украины, так и для свободной Европы.

"Люди ежедневно ощущают, как жестоко Путин наносит удары и разрушает. Просто представьте, что вы лежите в больнице, и внезапно отключилось электричество из-за удара по электростанции. Или вы полностью отрезаны от воды и тепла минус 15 градусов. Вот почему сейчас срочно нужна дополнительная поддержка", — пояснила она.

31 мая стало известно, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок анонсировала поставки в Украину очередной системы ПВО Patriot, а также выделение дополнительных 500 миллионов евро помощи.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг 14 июня сообщил, что по состоянию на сейчас среди стран-членов Альянса нет единой точки зрения относительно обязательной помощи Украине.