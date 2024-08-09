Не оказывают давления на Украину: наступление Киева получает "зеленый свет" со стороны союзников, — Politico

Как отмечает издание, из Берлина не поступает никаких "мигающих красных огней" относительно вторжения в Россию на этой неделе. В Германии отмечают, что Украина имеет право на самооборону.

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Наступление Киева получает "зеленый свет" со стороны союзников, в частности Германии, которая считает, что Украина имеет право на самооборону, которая не ограничивается только ее территорией. Об этом пишет Politico.

Германия и другие страны, которые поддерживают Украину, ранее были осторожными в отношении предоставления Киеву оружия, которое могли бы использовать для ударов по территории России. Однако последние события, связанные с активизацией украинских атак внутри России, свидетельствуют об изменении этой политики.

Издание пишет, что из Берлина нет никаких "мигающих красных огней" относительно вторжения в Россию на этой неделе.

В частности, в Германии, где раньше опасались провоцировать Москву, сейчас не оказывают давления на Украину, чтобы она сдерживала свои наступательные действия. Министерство иностранных дел Германии отмечает, что Украина имеет право на самооборону, которое включает действия за пределами ее территории.

"Украина имеет право на самооборону, закрепленное в международном праве. Это не ограничивается его собственной территорией", — заявил МИД Германии в комментарии Politico.

Некоторые немецкие политики, особенно из консервативной оппозиции, поддерживают использование немецкого оружия для ударов по "базовым зонам" в России. В частности, высокопоставленный депутат от Христианских демократов Родерих Кизеветтер заявил, что после передачи оружия Украине, оно становится украинским, и Киев имеет полное право использовать его по своему усмотрению.

"Вопрос о том, идет ли речь о западном оружии, не возникает, потому что после его доставки это украинское оружие", — сказал Кизеветтер.

Канцлер Германии Олаф Шольц, известный своей осторожностью, пока воздерживается от комментариев относительно этих атак. Шольц всегда пытался балансировать между сильной военной поддержкой Украины и сохранением репутации"канцлера мира", который стремится предотвратить эскалацию войны.

По этой причине, как пишут журналисты, канцлер почти всегда "шел в ногу с США", когда речь шла о помощи Украине во всем, от боевых танков до систем ПВО. Однако Шольц до сих пор сопротивляется передаче Киеву крылатых ракет большой дальности Taurus, несмотря на сильное давление со стороны Украины и других членов его правящей коалиции — Свободной демократической партии (СвДП) и Зеленые.

Однако и Германия, и США уже в мае изменили свою политику, позволяя Украине защищаться от российских атак, даже на территории России. Теперь, когда украинские войска зашли на территорию РФ, о чем свидетельствуют уничтоженные колонны техники и удары по инфраструктуре, Запад не оказывает значительного сопротивления этим действиям.

"Очевидно, что мы решительно поддерживаем усилия Украины по защите от агрессии России, — заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер 8 августа, добавив: — Политика, которую мы объявили, заключалась в том, чтобы позволить Украине отвечать на атаки, поступающие непосредственно из-за российской границы. И да, в районе, где они сейчас действуют через российскую границу, мы видели атаки оттуда".

Хотя остается неясным, какие долгосрочные цели имеет Украина в этом наступлении и сможет ли она удержать территорию, но использование немецкого оружия для ударов по России уже подтверждено.

Например, немецкий таблоид Bild со ссылкой на камеры наблюдения писал, что были зафиксированы боевые машины пехоты Marder, поставленные Германией, на российской территории. В Берлине заявили, что отправили 120 транспортных средств Украине, но представитель немецкого правительства не имеет собственной информации об использовании немецкого оружия в текущих военных действиях.

При этом журналисты издания считают, что доказательств того, что Украина использует донорское оружие в своем наступлении, становится все больше.

Вероятно, боевые машины пехоты Marder на территории РФ Фото: скриншот

Председатель влиятельного оборонного комитета Бундестага Маркус Фабер заявил немецким СМИ, что Украина может свободно использовать "все предоставленные материалы, включая боевые танки Leopard-2 немецкого производства, из которых 58 было передано ФРГ.

Кадры, сделанные дроном, на которых видны танки на территории России в Курской области Фото: скриншот

"Атака Украины на Курск является вполне законной и имеет военный смысл, — добавил Фабер в соцсети X. — Остается лишь пожелать украинским защитникам успехов". По его словам, с помощью операции в Курской области Украина доказывает свою способность действовать.

Сообщение Маркуса Фабера о наступлении ВСУ в Курской области Фото: скриншот

Маркус Фабер поддерживает Украину по операции на Курщине Фото: скриншот

Маркус Фабер пожелал украинцам успехов в Курской области Фото: скриншот

Также поддержка Украины становится важным политическим вопросом в Германии накануне выборов в трех федеральных землях. Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" и левый популистский "Альянс Сахры Вагенкнехт", которые выступают за более мягкий подход к России, имеют значительную поддержку в регионе.

Politico указывает, что Киев пока воздерживается от комментариев относительно операции, хотя президент Владимир Зеленский на днях заявил: "Россия принесла войну на нашу землю, и она должна почувствовать, что она сделала".

Напомним, что бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк назвал четыре основные цели операции ВСУ в Курской области. Прежде всего можно отвлечь внимание сил ВС РФ с направлений внутри страны, а россиянам показать, что война касается и их. Это также поможет выявить слабые стороны России, в частности неспособность защитить собственную границу, и перехватить инициативу на фронте после неудачного контрнаступления в 2023 году.

Кроме того, офицер ВСУ Сергей Цехоцкий рассказал, что бои в Курской области РФ уже повлияли на ситуацию на Кураховском и Покровском направлениях. По его словам, военные чувствуют, что "мясных пехотных штурмов" стало меньше.