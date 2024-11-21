Куда и зачем бить ракетами ATACMS: три главных проблемы с использованием оружия дальнего действия

Удары ATACMS по России дают возможность нанести значительный ущерб. Однако, чтобы воспользоваться этой возможностью, цели должны соответствовать более широкому плану.

После более чем годичного противодействия использованию западного комплексного оружия для нанесения ударов по российской территории администрация Байдена пришла к разрешению использовать ракеты дальнего радиуса действия американского производства против целей на российской территории. В связи с этим возникают вопросы: что изменилось, чтобы сделать это приемлемым теперь, и что это изменит для Украины? Ответы на эти вопросы в меньшей степени касаются ущерба, который может нанести армейская тактическая ракетная система (ATACMS), а в большей — того, что она может дать, и станет ли ее предоставление катализатором для поддержки со стороны других стран, таких, как Германия.

Непростой выбор

Вооруженные силы США имеют ограниченное количество ATACMS и больше их не производят. Что касается других западных дальнобойных вооружений, то темпы их производства в настоящее время не могут дать то количество, которое необходимо для достижения значительного эффекта на поле боя. Хорошим примером является то, как Украина выпустила большую часть британского арсенала Storm Shadow по российским глубинным целям в 2023 году, но не смогла ослабить военное управление противника до уровня, которым могли бы воспользоваться украинские военные. Таким образом, предоставляя это оружие Украине, донор подвергает риску собственные планы относительно того, как он может вести кампанию.

Несмотря на эти ограничения, концентрированное применение дальнобойного оружия может нанести непропорциональный ущерб отдельным целям, открывая тем самым новые возможности. Вопрос в том, способны ли украинские военные использовать образовавшуюся брешь. Примером того, как пользуются подобными "пробелами", может служить набор средств радиоэлектронной борьбы и ударных возможностей, использованных для захвата части Курской области России в августе 2024 года.

С конца 2023-го в украинских Вооруженных силах наблюдается тенденция к тому, что они несут больше потерь, чем набирают новых бойцов. Значительная часть этих потерь была незначительной и солдаты вернулись в строй, но со временем это привело к ослаблению подразделений вдоль линии соприкосновения и, таким образом, к растущей нехватке сил в обороне, которая летом 2024 года достигла точки, когда Россия могла начать пробивать оборону Украины в Донбассе. Это не позволило использовать возможности, созданные российскими уязвимостями.

Для международных партнеров Украины давняя озабоченность по поводу разблокирования использования ATACMS против России заключается в том, что ограниченные запасы этого оружия должны быть использованы, чтобы отсрочить начало давления на украинском фронте, но в результате помогут отложить решение украинским правительством проблем с формированием собственных сил. В "Плане победы" президента Владимира Зеленского, представленном партнерам в сентябре 2024 года, эти фундаментальные вопросы не рассматривались.

Что же изменилось? Украина стремительно приближается к тому моменту, когда, если она не решит проблему с кадрами, ей будет трудно защищать протяженность фронта, а значит, ускорится процесс разрушения боевых позиций. В этом контексте время для проведения соответствующей реформы крайне важно. Партнеры Украины мало что могут сделать для изменения характера боевых действий на линии соприкосновения, но, нацелившись на возможности, которые дают России преимущество на поле боя, можно выиграть время.

Трудные цели

Следующий вопрос — по чему наносить удар. Для любого заданного набора целей существует критический порог ударов, который должен быть достигнут, прежде чем получится ощутимый эффект на боевые действия. Например, когда Украина нанесла три сокрушительных удара по российским артиллерийским складам, хотя объем уничтоженных боеприпасов был впечатляющим, в конечном итоге их своевременно заменили. Украинцы уничтожили три из десяти складов боеприпасов на этом участке. Результатом стало сокращение количества снарядов для российских подразделений на ограниченный период, а не повсеместная нехватка снарядов. Если бы были поражены семь складов, эффект оказался бы гораздо более выраженным.

Украинские военные — не очень сплоченная организация. В их рядах — множество подразделений, каждое из которых склонно преследовать творческие и часто сами по себе эффективные цели, но редко в решающем масштабе. Эта креативность — одна из сильных сторон украинских военных. Но когда дело доходит до глубокого удара, отсутствие дисциплины в выборе целей часто приводит к рассеиванию эффекта, в результате чего нанесенный оперативный ущерб оказывается несопоставим с суммой поврежденных или уничтоженных объектов.

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Поэтому критический вопрос, связанный с решением по ATACMS, заключается не в том, что боеприпасы теперь разрешено использовать — в любом случае оперативных целей внутри границ Украины было больше, чем имеющихся боеприпасов, а в том, что должно стать приоритетным и как удары будут синхронизированы с более широким арсеналом оружия, от Storm Shadow до собственно украинских боеприпасов глубокого удара. Комплексные залпы, в конце концов, имеют гораздо меньше шансов быть отраженными российскими средствами ПВО.

Здесь возникает стратегический вопрос. В военном отношении цели легко определить. Уничтожение российских складов боеприпасов, пунктов заправки и вооружения ударной авиации или российских оперативно-тактических ракетных комплексов даст полезный эффект в плане сокращения потерь украинцев и тем самым будет способствовать стабилизации фронта. Но это не те цели, которые дадут рычаги влияния на переговорах. Цели, которые дадут рычаги влияния — в основном экономические и промышленные. Проблема здесь в том, что будущая администрация США, настаивающая на переговорах, это не нынешняя администрация, одобряющая удары, и представляется маловероятным, что между ними существует тесное стратегическое сотрудничество по вопросу о том, как последняя может внести вклад в стратегию предшествующей.

Политические причуды

Вопрос о риске эскалации упорно витает над этой дискуссией. К сожалению, он увяз в дебатах о том, приведет ли любое применение такого оружия к ядерному ответу, чего, безусловно, не произойдет. Реальность такова, что Россия может пойти на эскалацию, используя различные способы навязать Западу издержки, от подводного саботажа до использования доверенных лиц для преследования торговли в Баб-эль-Мандебском проливе. Тот факт, что Россия уже пыталась тайно пронести бомбы на самолеты в Европе, спонсировала убийство европейских промышленников и втянула северокорейские войска в войну на европейской земле, свидетельствует о том, что эскалация происходит. И она будет отбрасывать длинную тень.

Это не означает, что риски, связанные с одобрением использования ATACMS, неоправданны или стратегически глупы. Но чтобы быть эффективным, их использование должно стать частью более широкой стратегии, направленной на конкретные цели. Это требует согласованного применения ATACMS и боеприпасов других партнеров наряду с собственными системами дальнего удара Украины. Украинские военные также должны иметь план использования достигнутых эффектов. Продолжительность воздействия в конечном счете зависит от глубины ресурса, а это значит, что, например, готовность Германии поставлять Taurus будет иметь ощутимое влияние на то, насколько значительным окажется эффект от ударов в глубь территории РФ.

Важнейшим вопросом является то, в какой степени в последние дни правления нынешней администрации США ATACMS будет использоваться для реализации более широкой стратегии нацеливания для достижения военных эффектов и стратегии переговоров — или останется чисто политическим инструментом. Можно лишь надеяться, что решение США по дальним ракетам не останется просто "сигналом" в ответ на появление северокорейских войск. Самым правильным окажется, если глубокие удары помогут снизить давление на фронте, а Киев использует появившееся благодаря этому время для укрепления линии обороны.

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