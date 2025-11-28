"Осьминоги" на защите украинского неба: как появились и что могут дроны-перехватчики Octopus

Ценность британско-украинского перехватчика беспилотников заключается не в характеристиках боеприпаса, а в процессе, который привел к его созданию.Когда Россия наладила производство лицензионной копии иранского Shahed-136, назвав его "Герань-2", стали ясны две вещи. Во-первых, удары Shahed-136 поглощали дорогостоящие ракеты ПВО с неприемлемой скоростью. Во-вторых, использование этого оружия резко возрастет, поскольку Россия неизбежно нарастит производство. Это вызвало ажиотаж в поиске дешевых способов поражения российских ударных дронов.

Отслеживание инноваций

Первоначальная проблема заключалась в том, чтобы отслеживать их, поскольку "Герани" летели низко, ниже радиолокационного горизонта большинства оборонительных объектов. Это позволяло большему количеству "Гераней" достигать конечной цели, чем могла охватить местная противовоздушная оборона. Первая потеря системы Patriot в Украине произошла в результате того, что она просто была перегружена 75 последовательными "Геранями". 73 были сбиты, но Patriot был поврежден.

Відео дня

Проблема слежения была решена с помощью плотной сети недорогих акустических датчиков, а также мобильных групп наблюдения и цифровой карты, которая позволяла всем подразделениям противовоздушной обороны иметь общую картину ситуации в воздухе. Используя мобильные огневые группы с тяжелыми пулеметами и прожекторами, украинцы перемещали свои транспортные средства на предполагаемый путь приближающихся "Гераней" и сбивали их. Первоначально это было эффективно, но потребовало задействования около 50 000 человек.

Россияне ответили полетом на большой высоте — до 13 000 футов — выше предельной высоты действия мобильных пулеметов. Кроме того, разведданные в начале 2024 года указывали на то, что в следующем году количество используемых "Гераней" резко возрастет. Поэтому несколько организаций приступили к разработке недорогих перехватчиков дронов.

Бой между дронами

Перехват дронов с помощью дронов впервые был признан масштабируемой и эффективной тактикой летом 2024 года, когда дроны FPV использовались для охоты на медленно летящие российские разведывательные БПЛА, действующие ниже основания облаков. Однако эти FPV не могли достаточно быстро подняться на необходимую высоту, чтобы надежно перехватить "Герани".

Великобритания, в тесном сотрудничестве с Украиной, инициировала проект Octopus по созданию эффективного и масштабируемого перехватчика. Octopus представляет собой цилиндрический дрон с четырьмя пропеллерами, установленными на хвосте, и датчиком в носовой части. Он также использует распознавание изображений для автономного наведения на цель в конечной фазе, что значительно повышает вероятность попадания. Эта система намного превосходит многие аналогичные системы, представленные на рынке. Другие системы либо имеют предельный потолок, выше которого могут летать "Герани" (хотя и не всегда), либо требуют сложного пускового оборудования, включая катапульты, установленные на транспортных средствах, что ограничивает скорость запуска, либо полагаются на наземное наведение на протяжении всего боя.

Важно

Дроны Octopus будут производить в Британии: какое количество перехватчиков "Шахедов" поступит в ВСУ

Многоразовые решения для масштабирования

Конструкция Octopus была протестирована и доработана летом и осенью 2024 года и к началу 2025 года была технологически готова к массовому производству. Промышленные мощности для ее производства были доступны с февраля 2025 года. К сожалению, юридические и бюрократические проблемы в украинском правительстве, связанные с интеллектуальной собственностью, задержали производство до осени 2025 года. Есть два способа посмотреть на это. Первый заключается в том, что, несмотря на то, что разведка стимулировала технологические инновации и промышленную готовность с учетом актуальности, бюрократия помешала своевременному внедрению этой технологии для противодействия угрозе. Масштабы ударов российских "Гераней" летом 2025 года были серьезными. С другой стороны, проект позволил решить ряд юридических вопросов, связанных с совместным партнерством между украинскими и европейскими компаниями, и, следовательно, может способствовать гораздо более быстрому успеху будущих проектов. Несмотря на задержки, в сочетании с другими перехватчиками БПЛА, Украина теперь имеет масштабируемое решение для угрозы "Гераней".

Однако те, кто рассматривает Octopus как единственное решение для защиты НАТО от БПЛА, должны учитывать несколько дополнительных факторов. Во-первых, дешевые перехватчики имеют очень малую дальность действия. Если сосредоточить достаточное количество перехватчиков в одном месте, чтобы сбить весь залп БПЛА, то существует риск, что противник просто обойдет эту позицию. Если вдоль всего потенциального фронта атаки сосредоточено достаточное количество Octopus, то это перестает быть дешевым решением, поскольку для этого потребуются тысячи и тысячи систем. В Украине эта проблема решается путем рассеивания залпов на значительном расстоянии, поскольку "Герани" пролетают сотни километров по территории Украины, чтобы достичь своих целей. Для НАТО — например, в Прибалтике — такая оперативная глубина может быть недоступна.

Еще одним фактором является то, что Россия продолжает адаптироваться и реагирует на появление перехватчиков-БПЛА, а также на сокращение Украиной мобильных огневых команд, оснащенных пулеметами, возвращаясь к полетам на низкой высоте. Наведение БПЛА на перехват на низкой высоте гораздо сложнее, чем на большой высоте, из-за фоновых помех и проблем со связью между вспомогательными радарами. Россияне также экспериментируют с реактивными "Геранями", которые будут перемещаться через окно перехвата для перехватчиков-беспилотников слишком быстро, чтобы те могли достичь необходимой высоты. Это увеличивает стоимость боеприпасов для россиян, но добавляет дополнительную сложность для обороны.

Иерархия угроз

Самое главное, что, хотя "Герань" усложняет ситуацию с противовоздушной обороной и поражает цели, которые не заслуживают выделения ракет, именно российские крылатые и баллистические ракеты надежно прорывают систему ПВО и наносят тяжелый ущерб. "Герань" помогает разведывать и открывать путь, но ущерб наносится изысканным оружием. Это важное напоминание о том, что противовоздушная оборона заключается в максимальной эффективности перехвата на каждой высоте, скорости и траектории цели. Европа может добавить Octopus в свой арсенал, но ей нужны и другие уровни обороны, и, в конечном счете, боеприпасы для нанесения ударов по производственным объектам, которые позволяют России поддерживать такой темп ударов, если она окажется в состоянии войны.

Настоящая ценность Octopus заключается не в конкретных характеристиках системы, а в процессе, в ходе которого Великобритания, предвидя растущую угрозу, разработала технологическую контрмеру, конкурентоспособную по цене с тем, что она должна была победить, и привела промышленные мощности в соответствие с масштабами производства. Именно этот процесс необходимо защищать и расширять, чтобы применять его к другим возникающим тактическим проблемам Украины и, возможно, Европы в будущем.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно