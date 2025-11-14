Массовый выпуск "Octopus": в Украине начато серийное производство дронов-перехватчиков "Шахедов"

В Украине началось серийное изготовление нового дрона-перехватчика, предназначенного для борьбы с "шахедами" и созданного на основе украинских военных разработок. Технология производства уже передана первым предприятиям, что позволит оперативно поставлять эти системы для усиления воздушной обороны.

Как сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале, в Украине запущено серийное производство беспилотного перехватчика, созданного для уничтожения вражеских "шахедов". По его словам, технологию изготовления уже получили три украинских производителя, а еще десять предприятий в ближайшее время будут обеспечены соответствующими производственными линиями.

Речь идет о технологии под названием "Octopus", которая является полностью украинской разработкой. Ее создали в Вооруженных силах, и она подтвердила свою эффективность во время боевого применения. Дрон способен выполнять задачи в ночное время, работать в условиях глушения и действовать на низких высотах.

В сообщении также отмечается, что запуск серийного производства имеет целью как можно быстрее обеспечить украинскую систему ПВО этими перехватчиками. В Минобороны подчеркнули, что ведомство продолжает политику открытого сотрудничества с украинскими производителями, создавая условия для быстрого перехода от инновационных разработок к серийным боевым решениям, которые укрепляют обороноспособность страны.

Украина и Великобритания будут производить первые 1 000 дронов Octopus-100

Стоит заметить, что Украина и Великобритания заключили договоренность о совместном производстве тысячи дронов-перехватчиков Octopus-100 — первого украинского боевого беспилотника, который будет серийно производиться на территории страны НАТО. Как пишут "Факты", об этом рассказал секретарь СНБО Рустем Умеров и добавил, что проект имеет стратегическое значение: Украина выпустит экспериментальную партию в 1 тыс. дронов, после чего производство будет масштабировано.

Более того, Умеров подчеркнул, что технология Octopus является чувствительной, поэтому интеллектуальная собственность и контроль над критическими компонентами остаются за Украиной, тогда как аппаратную часть планируют расширять вместе с британскими партнерами. Первые партии будут изготавливать на британских государственных мощностях, после чего дроны будут проходить боевые испытания в Украине.

По его словам, сотрудничество реализуется в рамках программ Build in Ukraine и Build with Ukraine, которые предусматривают создание производственных баз за рубежом при финансовой поддержке партнеров, но с обязательной поставкой всех изготовленных систем в Украину на время войны.

Ранее Фокус писал, что проект Octopus находится на стадии переговоров: Великобритания планирует развернуть производство до 2 000 перехватчиков в месяц и передавать их Украине, о чем заявил министр Люк Поллард. Он подчеркнул, что Британия обеспечит производственную базу, а Украина — ключевое технологическое участие.

Также сообщалось, что Украина начала производить беспилотники-перехватчики вместе с Соединенными Штатами Америки.