Будут сбивать "Шахеды": в Британии заявили, что будут поставлять Украине перехватчики

Украина и Великобритания планируют начать совместное производство дронов-перехватчиков для борьбы с российскими ударными беспилотниками типа "Шахед" в рамках проекта Octopus.

Проект Octopus сейчас находится на стадии переговоров и может быть реализован в ближайшие месяцы. Об этом рассказал министр оборонной готовности и промышленности Великобритании Люк Поллард изданию Bloomberg в кулуарах Форума оборонной промышленности в Киеве.

"Очень скоро мы будем производить около 2000 дронов в месяц и отправлять их в Украину, чтобы они могли быть использованы для перехвата российских дронов", — заявил Поллард.

По словам министра, производство перехватчиков будет расположено в Великобритании. Его планируют организовать таким образом, чтобы своевременно реагировать на потребности армии, которые быстро меняются.

Поллард отметил, что Украина является важным партнером в создании технологий, необходимых для сдерживания России и перевооружения Европы. Кроме того, он указал на преимущества такого сотрудничества для Киева.

"Великобритания отличается в исследованиях и разработках и передовом производстве, поэтому мы можем добавить что-то, чего нет у наших украинских друзей в этом отношении. Нам нужно быть быстрыми и первыми", — сказал чиновник.

Напомним, украинская компания Global Mark представила ударно-разведывательный комплекс "Блиц", предназначенный для уничтожения высотных медленных целей, таких как российские дроны-разведчики Zala или Supercam.

Фокус также сообщал, что в РФ скопировали украинский БПЛА-перехватчик Sting, предназначенный для уничтожения "Шахедов". Новый российский беспилотник уже проходит летные испытания.