"Поджарит" рой БПЛА за секунды: наземный робот TRX получил микроволновое оружие (видео)

Американские оборонные компании Epirus и General Dynamics Land Systems (GDLS) представили новую автономную роботизированную систему под названием Leonidas AR, предназначенную для уничтожения роев вражеских беспилотников.

Related video

Система Leonidas AR сочетает в себе мощное микроволновое оружие (HPM) Leonidas от Epirus и 10-тонный наземный роботизированный комплекс (НРК) Tracked Robot 10-ton (TRX) от GDLS. Компании анонсировали комплекс перед его публичной премьерой на ежегодной встрече и выставке Ассоциации армии США (AUSA), пишет Interesting Engineering.

Испытания энергетического оружия Leonidas

Сообщается, что Leonidas AR может одновременно выводить из строя несколько дронов, используя электромагнитные импульсы. Всплески мощной микроволновой энергии мгновенно выводят из строя электронные компоненты беспилотников.

По словам разработчиков, операторы могут точно настраивать выходной сигнал и частотные диапазоны оружия для нужд различных миссий. Такая адаптивность позволяет определять "безопасные зоны", вырезать частоты, чтобы избежать посторонних помех, и дистанционно обновлять производительность системы, не выводя ее из поля.

Наземная платформа TRX представляет собой 10-тонное гибридно-электрическое гусеничное транспортное средство с улучшенным искусственным интеллектом, способное проехать более 480 км на одном заряде с максимальной скоростью 45 миль/ч.

TRX может похвастаться вездеходной конструкцией и возможностью радарного зондирования на 360 градусов. Сейчас GDLS также разрабатывает колесный вариант системы для расширения возможностей мобильности для будущих нужд армии.

Важно

Украинские FPV-дроны с дробовиками сбили шесть российских БПЛА "Молния" (видео)

"Сочетая десятилетия лидерства General Dynamics Land Systems в разработке и развертывании наземных боевых машин с ведущим некинетическим эффектором противодействия БПЛА от Epirus, Leonidas AR достигает уровня технологий следующего поколения, которого требуют современные поля боя", — сказал вице-президент GDLS по стратегии и развитию бизнеса в США Джим Паскуаретт.

Напомним, ранее компания Epirus продемонстрировала работу своего микроволнового оружия Leonidas, предназначенного для защиты от дронов, наблюдателям из различных военных служб США и иностранных государств.

Фокус также сообщал, что компания Aurelius Systems разрабатывает лазерное оружие нового поколения, предназначенное для защиты критически важной инфраструктуры и военных на передовой от дронов.