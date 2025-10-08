Украинские FPV-дроны с дробовиками сбили шесть российских БПЛА "Молния" (видео)

Операторы ударных БПЛА батальона беспилотных систем 1-го корпуса Национальной Гвардии "Азов" уничтожили ряд российских беспилотных аппаратов "Молния" с помощью дронов с дробовиками.

Кадры уничтожения вражеских БПЛА "Молния" опубликовал украинский журналист Юрий Бутусов в своем Telegram-канале.

Уничтожение БПЛА "Молния"

На видео можно увидеть, как дроны "Азова" приближаются к российским БПЛА, после чего делают выстрелы из дробовиков. Всего зафиксировано шесть поражений вражеских беспилотников.

Что известно о дроне "Молния"

Дрон "Молния" представляет собой ударный БПЛА самолетного типа, способный нести боеприпасы весом от 8 до 10 кг, в частности противотанковые мины ТМ-62. БПЛА может находиться в воздухе около 40 мин, разгоняться до 70-90 км/ч и поражать цели на расстоянии 30-35 км.

Одним из основных преимуществ российского беспилотника "Молния" является низкая цена. Эти устройства изготавливаются из дешевых материалов, таких как фанера, пластик и пенопласт, поэтому стоят около 300 долларов.

Напомним, ВС РФ начали применять в Украине беспилотники "Молния", способные нести на себе FPV-дроны. Вместо боевой части модернизированные российские беспилотники получили усиленные аккумуляторы.

Фокус также сообщал, что россияне завершили испытания БПЛА "Молния", оснащенных катушками с оптоволокном. По словам эксперта, это снизит вес боевой части и дальность полета БПЛА, но позволит атаковать объекты в прифронтовой и пограничной зоне до 20 км