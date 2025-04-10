Бьют по ВСУ и терроризируют тыл: чем опасны дроны РФ "Молния" и как их одолеть (фото)

Вооруженные силы Российской Федерации активно используют дроны самолетного типа "Молния". Основными преимуществами БПЛА являются простота и низкая цена, что позволяет врагу применять их массово для ударов по капитальным сооружениям, блиндажам, бронетехнике, а также по гражданским объектам Украины.

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О возможностях российских "Молний", а также методах борьбы с ними, пишет украинский портал "Мілітарний".

Характеристики дрона "Молния"

"Молния" — это беспилотник самолетного типа с размахом крыла и длиной около 1,3-1,5 метра. Взлетная масса неизвестна, но ее достаточно, чтобы нести в носовой части боевую нагрузку весом около 3-5 килограмм. Общую массу БПЛА оценивают примерно в 10 килограмм, дальность полета –30-35 километров.

Россияне в основном оснащают дроны "Молния" кумулятивными гранатами от РПГ-7 или кумулятивными инженерными зарядами КЗ-6 для поражения техники, или обломочно-фугасными для поражения живой силы. Также может использоваться самодельная взрывчатка.

Корпус беспилотника состоит из двух металлических продольных трубок и поперечных элементов из фанеры. Центроплан, на котором устанавливается электроника управления, аккумуляторы и крепеж, также сделан из фанеры.

Дрон "Молния"

БПЛА запускается из специальной катапульты и наводится на цель оператором, как FPV-дрон. Для обнаружения целей и наведения на дрон установили видеокамеру. Дрон получил прямое крыло на деревянном каркасе с полимерной обшивкой и стабилизатор аналогичной конструкции. На крыле размещены элероны, на стабилизаторе – руль высоты.

В издании отметили, что этот примитивный БПЛА представляет серьезную угрозу для гражданского населения. Россияне используют его для ударов по жилым домам и транспорту. В частности, были зафиксированы удары по Харьковской, Запорожской и Херсонской областях.

Что известно о дроне "Молния-2"

Осенью 2024 года появилась информация о том, что ВС РВ получили дроны-камикадзе "Молния-2". Габариты БПЛА остались прежними, однако новая модель получила два двигателя, размещенных на крыльях, и защищенный от помех командно-телеметрический модуль.

Дрон "Молния-2"

Россияне также улучшили аэродиномику корпуса, обтекатель верхней части, который прикрывает электронику, батарею и боевую часть. За счет этого дальность БПЛА вросла до 40-50 километров. Кроме того, "Молния-2" может нести больше взрывчатки.

Так, с начала 2025 года начала появляться информация, что дроны "Молния-2" несут противотанковые мины ТМ-62 весом около 10 килограмм. Россияне используют их для ударов по укрытиям украинских военных.

"Молния-2" с миной ТМ-62

Авторы статьи отметили, что большая нагрузка означает меньшую дальность полета и худшую управляемость. Запустить такой БПЛА с помощью штатной катапульты с земли почти невозможно. Поэтому в РФ начали поднимать пусковые на верхние этажи домов и запускать "Молния-2" с балконов или крыш.

Как бороться с дроном "Молния"

Один из способов противостоять российским "Молниям" — обнаруживать видеосигнал связи дронов с помощью радиоэлектронной разведки и уже с помощью радиоэлектронной борьбы подавлять сигнал.

Кроме того, эти БПЛА можно физически уничтожать из стрелкового оружия, однако успешность этого метода, зависит от ряда факторов. Еще одним способом противодействия могут быть FPV-перехватчики, которые уже используется украинскими военными.

Напомним, Владимир Муссур из поселка Брошнев-Осада Ивано-Франковской области скопировал российский беспилотник "Молния" и учит украинцев их производить.