Б'ють по ЗСУ і тероризують тил: чим небезпечні дрони РФ "Блискавка" і як їх здолати (фото)

Збройні сили Російської Федерації активно використовують дрони літакового типу "Блискавка". Основними перевагами БПЛА є простота і низька ціна, що дає змогу ворогу застосовувати їх масово для ударів по капітальних спорудах, бліндажах, бронетехніці, а також по цивільних об'єктах України.

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Про можливості російських "Блискавок", а також методи боротьби з ними, пише український портал "Мілітарний".

Характеристики дрона "Блискавка"

"Блискавка" — це безпілотник літакового типу з розмахом крила і довжиною близько 1,3-1,5 метра. Злітна маса невідома, але її достатньо, щоб нести в носовій частині бойове навантаження вагою близько 3-5 кілограмів. Загальну масу БПЛА оцінюють приблизно в 10 кілограмів, дальність польоту — 30-35 кілометрів.

Росіяни здебільшого оснащують дрони "Блискавка" кумулятивними гранатами від РПГ-7 або кумулятивними інженерними зарядами КЗ-6 для ураження техніки, або уламково-фугасними для ураження живої сили. Також може використовуватися саморобна вибухівка.

Корпус безпілотника складається з двох металевих поздовжніх трубок і поперечних елементів із фанери. Центроплан, на якому встановлюють електроніку управління, акумулятори та кріплення, також зроблено з фанери.

Дрон "Блискавка"

БПЛА запускається зі спеціальної катапульти і наводиться на ціль оператором, як FPV-дрон. Для виявлення цілей і наведення на дрон встановили відеокамеру. Дрон отримав пряме крило на дерев'яному каркасі з полімерною обшивкою і стабілізатор аналогічної конструкції. На крилі розміщені елерони, на стабілізаторі — кермо висоти.

У виданні зазначили, що цей примітивний БПЛА становить серйозну загрозу для цивільного населення. Росіяни використовують його для ударів по житлових будинках і транспорту. Зокрема, було зафіксовано удари по Харківській, Запорізькій та Херсонській областях.

Що відомо про дрон "Блискавка-2"

Восени 2024 року з'явилася інформація про те, що ЗС РВ отримали дрони-камікадзе "Блискавка-2". Габарити БПЛА залишилися колишніми, проте нова модель отримала два двигуни, розміщені на крилах, і захищений від перешкод командно-телеметричний модуль.

Дрон "Блискавка-2"

Росіяни також поліпшили аеродинаміку корпусу, обтічник верхньої частини, який прикриває електроніку, батарею і бойову частину. За рахунок цього дальність БПЛА вросла до 40-50 кілометрів. Крім того, "Блискавка-2" може нести більше вибухівки.

Так, з початку 2025 року почала з'являтися інформація, що дрони "Блискавка-2" несуть протитанкові міни ТМ-62 вагою близько 10 кілограмів. Росіяни використовують їх для ударів по укриттях українських військових.

"Блискавка-2" з міною ТМ-62

Автори статті зазначили, що велике навантаження означає меншу дальність польоту і гіршу керованість. Запустити такий БПЛА за допомогою штатної катапульти з землі майже неможливо. Тому в РФ почали піднімати пускові на верхні поверхи будинків і запускати "Блискавку-2" з балконів або дахів.

Як боротися з дроном "Блискавка"

Один зі способів протистояти російським "Блискавкам" — виявляти відеосигнал зв'язку дронів за допомогою радіоелектронної розвідки і вже за допомогою радіоелектронної боротьби пригнічувати сигнал.

Крім того, ці БПЛА можна фізично знищувати зі стрілецької зброї, однак успішність цього методу залежить від низки факторів. Ще одним способом протидії можуть бути FPV-перехоплювачі, які вже використовуються українськими військовими.

Нагадаємо, Володимир Муссур із селища Брошнів-Осада Івано-Франківської області скопіював російський безпілотник "Блискавка" і вчить українців їх виробляти.