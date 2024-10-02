Всего за 20 000 грн: инженер учит украинцев делать копии FPV-самолетов ВС РФ (видео)

Мужчина собственными силами собрал уже пять самолетов, но не сможет самостоятельно масштабировать производство, чтобы должным образом вооружить украинских военных, которые уже заинтересовались такими средствами.

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Народный умелец Владимир Муссур из поселка Брошнев-Осада Ивано-Франковской области скопировал российский ударный беспилотник "Молния" и учит украинцев их производить. Фокус пообщался с волонтером-разработчиком и узнал, в чем преимущество таких средств и как они помогут военным.

Примерно с мая 2024 года российские войска массово используют дешевые беспилотные самолеты "Молния", сделанные из китайских деталей, алюминиевых трубок, фанеры и полистерола. В частности, с их помощью оккупанты атаковали украинских воинов и технику на Северском направлении и в районе Часового Яра. Они используют такой же тип связи и электронику, что и FPV-коптеры, но управляются иначе.

Как пояснил Владимир Муссур, по сравнению с FPV-дронами "Молнии" имеют большую дальность полета — около 40 км. Поэтому украинские военные не могут чувствовать себя в безопасности в ближнем тылу, куда не долетают ударные коптеры.

Российские военные используют дроны "Молния"

"Аэродинамика у "Молнии" никакая. Некоторые говорят, что они вообще не должны летать, но летают и наносят большой вред", — подчеркнул он.

Самолеты также поднимают более тяжелую боевую часть — около 3 килограммов. Но самое главное — это низкая себестоимость, собрать такой БПЛА можно примерно за 20 000 гривен (примерно столько же стоят квадрокоптеры-камикадзе). Полетный контроллер, мотор, пропеллеры, камеры придется заказывать из Китая, кое-что можно найти в Украине.

Для производства, кроме деталей, понадобится также лазерный станок с числовым программным управлением, чтобы вырезать крепления из фанеры, Владимир приобрел свой за 700 долларов. Нужна также пенорезка для обработки крыльев — простенькую можно купить за 2 000 гривен.

Владимир Муссур воссоздал технологию и готов обучать других. В частности, он предоставляет видеоинструкцию и файлы для ЧПУ-станка, которые создал сам. Для этого достаточно обратиться к мастеру в Facebook и пройти определенную проверку.

Украинец изготовил за свой счет пять таких аппаратов, которые планирует передать военным. Среди защитников спрос на ударные самолеты есть, они говорят, что россияне с помощью "Молний" наносят немалый вред, но им можно отплатить той же монетой.

Владимир Муссур показал, как делать дроны "Молния"

Разработчик говорит, что сам не может масштабировать производство, чтобы делать значительное количество таких дронов. В первую очередь, проблема в финансировании.

"Я потратил 100 тысяч из семейного бюджета и дальше сам не потяну. Чтобы были деньги, надо привлекать средства или продавать, а я этого не умею. Для массового производства нужна большая команда", — заверил Владимир.

Еще одна проблема заключается в испытаниях. Если коптеры можно запустить даже в помещении, чтобы проверить их пригодность к полетам, то с самолетами все гораздо сложнее. "Молния" весит 5,1 кг, а с боевой частью — все 8 кг. Такое средство уже невозможно запустить с руки, нужна пневматическая катапульта, которая обойдется еще в 100 000 грн.

Владимир Муссур уверен, что совместно с другими умельцами сможет улучшить конструкцию "Молнии" и сделать самолеты намного лучше, чем у российского производителя. Кто-то подскажет, как изменить крылья, кто-то предложит другие компоненты, и так далее.

Вполне возможно делать копии "Молний" у себя дома и передавать военным так же как FPV-коптеры. В прошлом году приобрели популярность "дроны на кухне", когда гражданские начали массово собирать квадрокоптеры, появились онлайн-инструкции и специализированные курсы.

С одной стороны, это большая помощь для армии, а с другой, бойцы на передовой получают много брака и вынуждены самостоятельно доделывать или даже переделывать аппараты. Сейчас они беспокоятся, что история повторится с самолетами, поэтому настаивают на тестировании всех самолетов. Впрочем проект для них очень интересен, ведь беспилотники позволят еще эффективнее бороться с российской армией, атакуя их на значительном расстоянии, еще и мощной боевой частью. Их целями могут быть военная техника, блиндажи и другие укрепления ВС РФ.

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