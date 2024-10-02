Всього за 20 000 грн: інженер вчить українців робити копії FPV-літаків ЗС РФ (відео)

Чоловік власними силами зібрав вже п'ять літаків, але не зможе самостійно масштабувати виробництво, щоб як слід озброїти українських військових, які вже зацікавилися такими засобами.

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Народний умілець Володимир Муссур із селища Брошнів-Осада Івано-Франківської області скопіював російський ударний безпілотник "Блискавка" і навчає українців їх виробляти. Фокус поспілкувався з волонтером-розробником і довідався, у чому перевага таких засобів і як вони допоможуть військовим.

Приблизно з травня 2024 року російські війська масово використовують дешеві безпілотні літаки "Блискавка", зроблені із китайських деталей, алюмінієвих трубок, фанери і полістеролу. Зокрема, з їх допомогою окупанти атакували українських воїнів і техніку на Сіверському напрямку і у районі Часового Яру. Вони використовують такий самий тип зв'язку і електроніку, що й FPV-коптери, але керуються інакше.

Як пояснив Володимир Муссур, порівняно з FPV-дронами "Блискавки" мають більшу дальність польоту — близько 40 км. Через це українські військові не можуть почуватися у безпеці у ближньому тилу, куди не долітають ударні коптери.

Російські військові використовують дрони "Блискавка"

"Аеродинаміка у "Блискавки" ніяка. Дехто каже, що вони взагалі не мають літати, але літають і завдають великої шкоди", — наголосив він.

Літаки також підіймають важчу бойову частину — близько 3 кілограмів. Але найголовніше — це низька собівартість, зібрати такий БПЛА можна приблизно за 20 000 гривень (приблизно стільки ж коштують квадрокоптери-камікадзе). Польотний контролер, мотор, пропелери, камери доведеться замовляти з Китаю, дещо можна знайти в Україні.

Для виробництва, окрім деталей, знадобиться також лазерний станок із числовим програмним керуванням, щоб вирізати кріплення із фанери, Володимир придбав свій за 700 доларів. Потрібна також пінорізка для обробки крил — простеньку можна купити за 2 000 гривень.

Володимир Муссур відтворив технологію і готовий навчати інших. Зокрема, він надає відеоінструкцію і файли для ЧПК-станка, які створив сам. Для цього достатньо звернутися до майстра у Facebook і пройти певну перевірку.

Українець виготовив за власний кошт п'ять таких апаратів, які планує передати військовим. Серед захисників попит на ударні літаки є, вони кажуть, що росіяни за допомогою "Блискавок" завдають чималої шкоди, але їм можна відплатити тією ж монетою.

Володимир Муссур показав, як робити дрони "Блискавка"

Розробник каже, що сам не може масштабувати виробництво, щоби робити значну кількість таких дронів. Насамперед, проблема у фінансуванні.

"Я витратив 100 тисяч із сімейного бюджету і далі сам не потягну. Щоб були гроші, треба залучати кошти або продавати, а я цього не вмію. Для масового виробництва потрібна велика команда", — запевнив Володимир.

Ще одна проблема полягає у випробуваннях. Якщо коптери можна запустити навіть у приміщенні, щоб перевірити їх придатність до польотів, то з літаками все набагато складніше. "Блискавка" важить 5,1 кг, а з бойовою частиною — всі 8 кг. Такий засіб вже неможливо запустити з руки, потрібна пневматична катапульта, яка обійдеться ще у 100 000 грн.

Володимир Муссур впевнений, що спільно з іншими умільцями зможе покращити конструкцію "Блискавки" і зробити літаки набагато кращими, ніж у російського виробника. Хтось підкаже, як змінити крила, хтось запропонує інші компоненти, і так далі.

Цілком можливо робити копії "Блискавок" у себе вдома і передавати військовим так само як FPV-коптери. Минулого року набули популярності "дрони на кухні", коли цивільні почали масово збирати квадрокоптери, з'явилися онлайн-інструкції і спеціалізовані курси.

З одного боку, це велика допомога для армії, а з іншого, бійці на передовій отримують багато браку і вимушені самостійно дороблювати або навіть перероблювати апарати. Зараз вони непокояться, що історія повториться з літаками, тому наполягають на тестуванні всіх літаків. Втім, проєкт для них дуже цікавий, адже безпілотники дозволять ще ефективніше боротися із російською армією, атакуючи їх на значній відстані, ще й потужною бойовою частиною. Їхніми цілями можуть бути військова техніка, бліндажі та інші укріплення ЗС РФ.

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