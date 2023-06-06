"Кнопочку нажали — их нет": украинцы изобрели наземный дрон против техники РФ (видео)

Небольшой беспилотник может нести и сбрасывать мины весом до 120 кг, поддерживая связь с оператором на расстоянии до 850 км.

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Жители Ивано-Франковской области Роман Боринец и Владимир Муссур сделали многоразовый боевой дрон для военных. Они рассказали подробности проекту "Шо Там".

Роман — профессиональный спасатель и талантливый механик, а Владимир — геодезист по образованию, увлекающийся электроникой. Они дружат с детства, недавно стали кумовьями, а после начала полномасштабной войны начали собирать и ремонтировать технику для ВСУ.

"Один мудрый человек сказал — один в поле не воин. А два кума — это сила", — отметил Роман Боринец.

В середине мая Роман и Владимир по просьбе военных начали изобретать наземный беспилотник. Изначально они хотели наземный собрать "камикадзе", который бы приезжал на позиции оккупантов и взрывался, но потом передумали и выбрали другую концепцию — аппарат, способный сбрасывать мины. После выполнения боевой задачи он может возвращаться, чтобы взять другой боеприпас и снова отправиться в бой.

Волонтеры быстро сделали корпус беспилотника, поставили его на четыре колеса, оснастили двигателем, камерой, системой сброса на основе дверного магнита и резинки. Как показали испытания, аппарат может перевозить мины весом до 120 кг, сохраняет связь с оператором на расстоянии до 450 м или 850 м с дополнительной антенной, но создатели пытаются увеличить его до 1,5 км. Дроном можно управлять с помощью специального пульта с экраном и сбрасывать взрывчатку одним движением пальца.

"Кнопочку нажали — и бабах. Их нет", — прокомментировали разработчики.

Роман и Владимир уверяют, что военные смогут вести дроны и следить за их действиями даже под воздействием российских средств РЭБ, но не раскрыли детали. Они также держат в тайне, куда именно передадут минера, однако обещают — уже через несколько недель он будет уничтожать российскую бронетехнику.

В феврале писали, что Роман Боринец и Владимир Муссур изобрели для ВСУ дрон "Призрак". Это платформа на четырех колесах от электробайков, которая может перевозить груз весом до 200 кг, а также выполнять роль "камикадзе", взрывая оккупантов.

В апреле ВСУ показали применение на передовой наземного дрона-минера, который получила на вооружение 3-я отдельная штурмовая бригада. Роботизированная платформа перевозит и сбрасывает на российские позиции взрывное устройство в виде 12 кг тротила и мины МОН-90, которую затем подрывают с помощью кабеля, когда беспилотник отъедет подальше.