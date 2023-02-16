Украинцы создали "наземный" дрон-камикадзе, вмещающий 200 кг взрывчатки (видео)

Платформа ездит на колесах от мотоциклов, оснащена камерой ночного видения и управляется с помощью пульта.

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Двое изобретателей из поселка Брошнев-Осада в Ивано-Франковской области создали наземный беспилотник для военных, который назвали "Призрак" ("Примара"). Они поделились деталями своего проекта с журналистами "ТСН".

Роман Боринец и Владимир Муссур откликнулись на просьбы знакомых украинских военных и разработали эффективное средство для перевозки грузов в боевых условиях: боекомплектов, воды, продуктов и тому подобного. Волонтеры собрали роботизированную платформу на четырех колесах от мотоцикла, оснащенную камерой ночного видения и системой дистанционного управления. Рулить помогает привод от гаражных ворот, автономность же обеспечивают аккумуляторы от электровелосипедов.

При помощи пульта с экраном и антенны оператор может направлять "велодрон" в нужную сторону. Беспилотник развивает скорость до 20 км/ч, может ездить по полям и болотам, перевозя грузы весом до 200 кг. Его можно начинить даже взрывчаткой, превратив в дрон-камикадзе, взрывающийся по нажатию кнопки.

Изобретатели готовятся отправить свой аппарат на фронт, где военные смогут опробовать его на практике, выявить недостатки и подсказать, как усовершенствовать. Тем временем, Роман и Владимир не собираются сидеть без дела, а обещают подготовить комплектующие для следующего "велодрона", который поможет эвакуировать раненных с поля боя.

Ранее писали об испытаниях новой технологии ракетного запуска дронов в Украине. Небольшая установка обеспечивает БПЛА реактивную тягу, необходимую для взлета, и заменяет массивные катапульты. С ее помощью беспилотники можно быстро запускать прямо с грузовиков.

В январе стало известно, что украинский инженер Михаил Дронов собрал новый БПЛА-бомбардировщик для ВСУ. Он должен нести полезную нагрузку весом до трех килограмм на расстояние до 50 км.