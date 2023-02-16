Українці створили "наземний" дрон-камікадзе, який вміщує 200 кг вибухівки (відео)

Платформа їздить на колесах від мотоциклів, оснащена камерою нічного бачення та керується за допомогою пульта.

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Двоє винахідників із селища Брошнів-Осада на Івано-Франківщині створили наземний безпілотник для військових, який назвали "Примара". Вони поділилися деталями свого проєкту із журналістами "ТСН".

Роман Боринець та Володимир Муссур відгукнулися на прохання знайомих українських військових та розробили ефективний засіб для перевезення вантажів у бойових умовах: боєкомплектів, води, продуктів тощо. Волонтери зібрали роботизовану платформу на чотирьох колесах від мотоцикла, оснащену камерою нічного бачення та системою дистанційного керування. Керувати допомагає привід від гаражних воріт, автономність забезпечують акумулятори від електровелосипедів.

За допомогою пульта з екраном та антени оператор може спрямовувати "велодрон" у потрібну сторону. Безпілотник розвиває швидкість до 20 км/год, може їздити полями та болотами, перевозячи вантажі вагою до 200 кг. Його можна начинити навіть вибухівкою, перетворивши на дрон-камікадзе, що вибухає після натискання кнопки.

Винахідники готуються відправити свій апарат на фронт, де військові зможуть випробувати його на практиці, виявити недоліки та підказати, як удосконалити. Тим часом, Роман та Володимир не збираються сидіти без діла, а обіцяють підготувати деталі для комплектування для наступного "велодрона", який допоможе евакуювати поранених з поля бою.

Раніше писали про випробування нової технології ракетного запуску дронів в Україні. Невелика установка забезпечує БПЛА реактивну тягу, необхідну для зльоту, та замінює масивні катапульти. За її допомогою безпілотники можна швидко запускати прямо з вантажівок.

У січні стало відомо, що український інженер Михайло Дронов зібрав новий БПЛА-бомбардувальник для ЗСУ. Він має нести корисне навантаження вагою до трьох кілограмів на відстань до 50 км.