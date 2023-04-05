ВСУ показали, как применяют наземные боевые дроны с 12 кг взрывчатки (видео)

С помощью робота украинские военные удаленно подбрасывают мощные бомбы на позиции ВС РФ и подрывают их с безопасного расстояния.

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Вооруженные силы Украины применяют наземные дроны для безопасного и дистанционного минирования позиций оккупантов. Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады показали работу техники в ролике, опубликованном в Telegram-канале подразделения.

Умельцы установили на роботизированную платформу мину МОН-90 с функцией дистанционного подрыва, к которой привязали ящик с 12 кг тротила — все это прикрывает от влаги обычный пластиковый пакет из супермаркета. Оператор направляет беспилотник к позиции россиян, закладывает взрывное устройство и подрывает его, когда дрон отъедет подальше. Сигнал для подрыва мины передается по кабелю, который подсоединяют непосредственно перед запуском на передовой, поэтому дистанция применения ограничена 50 метрами.

"Машинка многоразового использования для минирования позиций, имеет несколько режимов езды. Тихонько подкрадываемся, сбрасываем заряд и дистанционно взрываем", — поделился один из военных.

Наземный беспилотник управляется при помощи пульта. Оператор видит на экране изображение с курсовой камеры, а также получает подсказки, куда двигаться, от пилота квадрокоптера, летающего над полем боя.

Ранее ВСУ показали боевого робота, который умеет стрелять из автоматов и пулеметов Калашникова. Стрелковое оружие закрепляется на турели, которая установлена на электрический квадроцикл. Военные управляют им через кабель, поэтому сигнал невозможно перехватить или взломать. Беспилотник ведет огонь на расстоянии до 50 км, пока оператор находится в безопасном укрытии.

В феврале двое инженеров из Ивано-Франковской области показали наземный дрон для ВСУ, вмещающий до 200 кг груза. Если загрузить кузов взрывчаткой, то он может выполнять роль "камикадзе", уничтожая вражеские позиции.