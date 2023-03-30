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Диджитал Российско-украинская война

В ВСУ создали боевого робота-убийцу с пулеметом: стреляет и ведет разведку (фото)

Робот, беспилотник, ВСУ
Фото: Суспільне | Военные из 174 батальона ТрО разработали боевого робота

Машина позволяет украинским защитникам атаковать оккупантов на расстоянии, не подвергая свои жизни опасности. Огонь ведется по сигналу, который передается по кабелю длиной 50 метров.

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Военнослужащие 174-го батальона территориальной обороны из Кировоградской области разработали многофункционального боевого робота. О его особенностях и характеристиках боец с позывным "Сокол" рассказал "Суспільному".

Подразделение недавно провело боевые учения, в ходе которых применили свои технические разработки, одной из них стала автоматическая наземная турель. Поначалу устройство было стационарным, но инженеры доработали конструкцию и поставили ее на мобильную платформу в виде квадроцикла с электродвигателем и дистанционным управлением.

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Стреляющий робот ВСУ на базе квадроцикла
Фото: Суспільне

В верхней части робота находится сама турель, куда можно закрепить любой автомат или пулемет системы Калашникова. К ней подключен привод, позволяющий вести огонь по команде оператора — сигнал передается по кабелю длиной 50 м. По словам "Сокола", пока робот обстреливает российские войска, боец может сидеть в блиндаже и не подвергать свою жизнь опасности даже во время минометной атаки.

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Подготовка робота ВСУ на учениях
Фото: Суспільне

Беспилотник оснащен камерой дневного и ночного видения, чтобы вести боевые действия в любое время суток. При этом сам он практически не греется, а потому невидим для тепловизоров, благодаря этому аппарат может эффективно вести разведку, выявлять вражеские цели и передавать ценную информацию ВСУ. Кроме того, робот позволяет военным доставлять боеприпасы и разминировать территорию.

Ранее писали, что в Сумском государственном университете разработали свой стреляющий беспилотник. Специальное устройство позволяет закреплять различные виды стрелкового оружия и вести из них огонь дистанционно. Платформу установили на квадроцикл для перемещения, а также добавили механизм, выравнивающий прицел во время езды.

Недавно ВСУ показали применение наземного дрона-камикадзе, уничтожающего позиции россиян. На него установили 12 кг тротила и противопехотную мину МОН-90, которая приводится в действие дистанционно.