В ВСУ создали боевого робота-убийцу с пулеметом: стреляет и ведет разведку (фото)

Машина позволяет украинским защитникам атаковать оккупантов на расстоянии, не подвергая свои жизни опасности. Огонь ведется по сигналу, который передается по кабелю длиной 50 метров.

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Военнослужащие 174-го батальона территориальной обороны из Кировоградской области разработали многофункционального боевого робота. О его особенностях и характеристиках боец с позывным "Сокол" рассказал "Суспільному".

Подразделение недавно провело боевые учения, в ходе которых применили свои технические разработки, одной из них стала автоматическая наземная турель. Поначалу устройство было стационарным, но инженеры доработали конструкцию и поставили ее на мобильную платформу в виде квадроцикла с электродвигателем и дистанционным управлением.

Стреляющий робот ВСУ на базе квадроцикла Фото: Суспільне

В верхней части робота находится сама турель, куда можно закрепить любой автомат или пулемет системы Калашникова. К ней подключен привод, позволяющий вести огонь по команде оператора — сигнал передается по кабелю длиной 50 м. По словам "Сокола", пока робот обстреливает российские войска, боец может сидеть в блиндаже и не подвергать свою жизнь опасности даже во время минометной атаки.

Подготовка робота ВСУ на учениях Фото: Суспільне

Беспилотник оснащен камерой дневного и ночного видения, чтобы вести боевые действия в любое время суток. При этом сам он практически не греется, а потому невидим для тепловизоров, благодаря этому аппарат может эффективно вести разведку, выявлять вражеские цели и передавать ценную информацию ВСУ. Кроме того, робот позволяет военным доставлять боеприпасы и разминировать территорию.

Ранее писали, что в Сумском государственном университете разработали свой стреляющий беспилотник. Специальное устройство позволяет закреплять различные виды стрелкового оружия и вести из них огонь дистанционно. Платформу установили на квадроцикл для перемещения, а также добавили механизм, выравнивающий прицел во время езды.

Недавно ВСУ показали применение наземного дрона-камикадзе, уничтожающего позиции россиян. На него установили 12 кг тротила и противопехотную мину МОН-90, которая приводится в действие дистанционно.