Украинцы собрали стреляющего робота для ведения дистанционного огня (видео)

Роботизированная платформа устанавливается на квадроцикл и может стрелять прямо во время движения.

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В Сумском государственном университете разработали беспилотного робота для ведения огня. Старший преподаватель кафедры "Технология машиностроения" Иван Дегтярев рассказал об изобретении "Суспільному".

Роботизированая платформа позволяет военным закреплять разные виды стрелкового оружия, а затем дистанционно наводить и прицельно открывать огонь по позициям противника, меняя угол при необходимости. Устройство предназначено для установки на квадроцикл, который будет перемещать его с места на место.

Робот может стрелять как в неподвижном состоянии, так и в движении. Специальный механизм повторяет рельеф местности и выравнивает вертикальную ось, удерживая прицел параллельно линии горизонта в любой ситуации. Пока исследователи разработали только протип из максимально дешевых деталей.

"Основа для данной платформы — стандартные, в основном, детали, редукторы покупные, моторы и собственно конструкционный материал — это профильные трубы, листы, которые вырезались с помощью лазерной резки, и сваривались тоже собственноручно с помощью электросварки", — рассказывает Иван Дегтярев, соруководитель проекта.

Студент Денис Стриженок, один из разработчиков робота, рассказал журналистам, что основой для проекта стало предыдущее изобретение команды — система дистанционного управления немецким пулеметом ФГ-42. Она представляла собой станину, к которой присоединили моторы, электрический спуск и пульт с 20-метровым проводом. Предполагается, что оператор будет сидеть в укрытии и управлять системой, получая изображения с тепловизионного прицела, установленного на пулемете.

Роботизированная платформа для управления стрелковым оружием стала одним из победителей конкурса, проведенного Министерством образования. В качестве приза инженеры получат финансирование на доработку и запуск производства машины. Они рассчитывают примерно через полгода передать чертежи и документацию производителям, несколько предприятий уже готовы осваивать технологию и делать комплексы для украинских военных.

Ранее писали, что в России собирают боевого робота "Маркер-2" специально для войны в Украине. Как утверждают разработчики, аппарат весит около трех тонн и может использовать разные типы вооружения, в том числе пусковые установки БПЛА.

Эксперты предполагают, что на войне в Украине могут появиться полностью автономные роботы-убийцы. Высокая эффективность беспилотных летательных аппаратов побуждает обе стороны развивать военные технологии. Вполне вероятно, вскоре роботам поручат атаковать людей без участия операторов.