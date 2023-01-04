Успехи дронов в Украине могут породить роботов-убийц: как это произойдет

Чем дольше длится война, тем выше вероятность появления боевых машин с продвинутым ИИ, которые будут атаковать независимо от людей.

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Эффективное применение беспилотных дронов на войне в Украине может привести к появлению первых полностью автономных боевых роботов. Об этом пишет издание "Голос Америки".

Как считают аналитики, военные и специалисты по искусственному интеллекту, чем дольше продолжается война в Украине, тем выше вероятность разработки аппаратов, которые будут искать цели и атаковать их без участия человека. Они произведут революцию в сфере военных технологий, сравнимую с появлением пулеметов.

Украина уже продемонстрировала работу полуавтономных беспилотников и средств борьбы с дронами на базе искусственного интеллекта. Россия тоже утверждает, что разработала "умные" системы вооружения, хотя пока не предоставила доказательств. Но в истории пока не было подтвержденных случаев, чтобы какая-либо армия использовала в бою полностью автономных дронов, способных убивать самостоятельно.

Эксперты считают, что со временем Украина, Россия или обе стороны могут использовать таких роботов. Их подозрения разделяют активисты, которые годами пытались запретить дроны-убийцы, а теперь добиваются хотя бы запрета на их использование в наступательных целях.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью Associated Press признал, что автономные дроны-убийцы станут "логичным и неизбежным" этапом в разработке военных технологий. По его словам, украинцы уже ведут много исследований в этом направлении, и некоторые разработки могут появиться в ближайшие шесть месяцев.

Соучредитель некоммерческой организации "Аэроразведка" подполковник ВСУ Ярослав Гончар недавно заявил, что люди не способны обрабатывать данные и реагировать на ситуацию так же быстро, как машины. По его словам, украинское командование запрещает применять автономные средства поражения, но совсем скоро могут изменить свое мнение.

"Мы еще не перешли эту черту — и я говорю "пока", потому что не знаю, что произойдет в будущем", — отметил Ярослав Гончар.

По словам западных производителей, Украина может сделать свои полуавтономные вооруженные беспилотники полностью независимыми, чтобы лучше справляться с радиопомехами. К примеру, барражирующие боеприпасы Switchblade 600 из США и Warmate из Польши стандартно предоставляют человеку выбор целей, а затем атакуют объекты под руководством ИИ.

"Технология для достижения полностью автономной миссии с помощью Switchblade уже существует сегодня", — сказал Вахид Наваби, генеральный директор компании-производителя AeroVironment. По его словам, система сможет принимать решения без участия человека примерно через три года.

Россия может получить технологию автономных боевых роботов от Ирана или других стран. Иранцы уже передали ВС РФ ударные дроны Shahed-136, которые наносят удары по украинской энергосистеме, но они летают по заранее запрограммированным маршрутам и не умеют самостоятельно выбирать цели. Но Иран утверждает, что создал и другие беспилотники, оснащенные ИИ. Как считает Ярослав Гончар, Россия уже применила бы такие аппараты, если бы они были.

БПЛА уже могут распознавать объекты, такие как танки, с помощью камер и технологии обработки изображений, но многие специалисты сомневаются в ее надежности. В прошлогоднем отчете ООН есть предположение, что беспилотники Kargu-2 турецкого производства в полностью автоматическом режиме уничтожили неустановленное количество бойцов, но компания-производитель STM отрицает эти заявления.

В 2023 году Израиль проведет испытания автономного боевого робота M-RCV. Он оснащен 30-мм пушкой, ракетами и установкой для запуска ракет Spike.