Успіхи дронів в Україні можуть породити роботів-убивць: як це станеться

Чим довше триває війна, тим вища ймовірність появи бойових машин із просунутим ШІ, які атакуватимуть незалежно від людей.

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Ефективне застосування безпілотних дронів на війні в Україні може спричинити появу перших повністю автономних бойових роботів. Про це пише видання "Голос Америки".

Як вважають аналітики, військові та фахівці зі штучного інтелекту, чим довше триває війна в Україні, тим вища ймовірність розробки апаратів, які шукатимуть цілі й атакуватимуть їх без участі людини. Вони здійснять революцію у сфері військових технологій, порівнянну з появою кулеметів.

Україна вже продемонструвала роботу напівавтономних безпілотників і засобів боротьби із дронами на базі штучного інтелекту. Росія теж стверджує, що розробила "розумні" системи озброєння, хоча поки що не надала доказів. Але в історії поки не було підтверджених випадків, щоб будь-яка армія використовувала в бою повністю автономні дрони, здатні вбивати самостійно.

Експерти вважають, що згодом Україна, Росія чи обидві сторони можуть використати таких роботів. Їхні підозри поділяють активісти, які роками намагалися заборонити дрони-вбивці, а тепер домагаються хоча б заборони на їх використання з наступальною метою.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв'ю Associated Press визнав, що автономні дрони-вбивці стануть "логічним і неминучим" етапом у розробці військових технологій. За його словами, українці вже ведуть багато досліджень у цьому напрямі, і деякі розробки можуть з'явитися у найближчі шість місяців.

Співзасновник некомерційної організації "Аеророзвідка" підполковник ЗСУ Ярослав Гончар нещодавно заявив, що люди не здатні обробляти дані та реагувати на ситуацію так само швидко, як машини. За його словами, українське командування забороняє застосовувати автономні засоби ураження, але незабаром можуть змінити свою думку.

"Ми ще не перейшли цю межу — і я говорю "поки", тому що не знаю, що відбудеться в майбутньому", — зазначив Ярослав Гончар.

За словами західних виробників, Україна може зробити свої напівавтономні озброєні безпілотники повністю незалежними, щоб краще впоратися з радіоперешкодами. Наприклад, баражуючі боєприпаси Switchblade 600 зі США та Warmate з Польщі стандартно надають людині вибір цілей, а потім атакують об'єкти під керівництвом ШІ.

"Технологія для досягнення повністю автономної місії за допомогою Switchblade вже існує сьогодні", — сказав Вахід Навабі, генеральний директор компанії-виробника AeroVironment. За його словами, система зможе ухвалювати рішення без участі людини приблизно за три роки.

Росія може отримати технологію автономних бойових роботів від Ірану чи інших країн. Іранці вже передали ЗС РФ ударні дрони Shahed-136, які завдають ударів по українській енергосистемі, але вони літають за заздалегідь запрограмованими маршрутами і не вміють самостійно вибирати цілі. Але Іран стверджує, що створив інші безпілотники, оснащені ШІ. Як вважає Ярослав Гончар, Росія вже застосувала б такі апарати, якби вони були.

БПЛА вже можуть розпізнавати об'єкти, такі як танки, за допомогою камер і технології обробки зображень, але багато фахівців сумніваються у її надійності. У торішньому звіті ООН є припущення, що безпілотники Kargu-2 турецького виробництва повністю автоматично знищили невстановлену кількість бійців, але компанія-виробник STM заперечує ці заяви.

У 2023 році Ізраїль проведе випробування автономного бойового робота M-RCV. Він оснащений 30-мм гарматою, ракетами й установкою для запуску ракет Spike.