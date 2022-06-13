Автономний і з дронами на борту: в Ізраїлі розпочнуть випробування бойового робота (фото)

Розробка має капсулу з безпілотником, який може вести передову розвідку, також оснащується ракетами Spike.

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Міністерство оборони Ізраїлю розпочне тестування безпілотного робота M-RCV у 2023 році. Про це повідомляє Defense Update.

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M-RCV — це Medium Robotic Combat Vehicle (середня роботизована бойова машина), розроблена Управлінням оборонних досліджень і розробок Міноборони.

Автомобіль дебютує на виставці Eurosatory Defense and Security. Робот враховує 30-мм гармату з автономною вежею, яку розробляла компанія Elbit, систему управління вогнем і завданнями, а також системи ситуаційної обізнаності. На борту розташовуватиметься й установка для запуску ракет Spike.

[ + – ] Випробування дрону розпочнуться у 2023 році

Крім цього, M-RCV оснащується безпілотником у капсулі для проведення розвідки. Також є комплект пасивного зондування від Elbit Systems і Foresight.

Демонстраційна версія безпілотного транспорту враховує можливості маневрування, перевозити різноманітні вантажі за рахунок вбудованої системи транспортування та прийом БПЛА.

Система була розроблена в межах концепції автономного поля бою, реалізованої в DDR&D у співпраці з Управлінням танків і бронетранспортерів, при реалізації відкритої архітектури для інтеграції майбутніх можливостей та інтеграції робота з іншими інструментами та можливостями. Система є спільним продуктом багаторічних інвестицій DDR&D та Управління танків та БТР, і очікується, що в 2023 році розпочнуться польові випробування у різних сценаріях.

Нагадаємо, Україна отримає з Великої Британії роботів для розмінування територій.

Раніше розробники українського бойового дрону показали, як змінився їхній робот за 4 роки роботи.