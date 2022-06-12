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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Розмінувати Україну доручать роботам із Великобританії (фото)

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Фото: Facebook | Роботи-сапери розмінуватимуть територію України

Пристрої для розмінування TALON можуть визначати місце, де знаходяться вибухонебезпечні снаряди, та знешкоджувати їх.

Україна отримає 10 роботів-саперів, які спрямують на розмінування території, забрудненої снарядами під час повномасштабної війни проти Росії. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook.

За словами українського правоохоронця, виробник роботів, британська компанія QinetiQ передасть Україні 10 роботів TALON, призначених для розмінування. Такі апарати здатні визначати місце, де знаходяться вибухонебезпечні боєприпаси, та знешкоджувати їх. В Україні вже використовували роботів-саперів — до початку повномасштабної війни в країні було 12 таких пристроїв.

Білошицький також розповів про технічні можливості британських роботів — апарати можуть брати на себе об'єкти вагою до 45 кілограмів і тягти вагу легшу за 680 кілограмів. Апарати довжиною 86,4 см та висотою 42,7 см може розвивати швидкість до 8,3 кілометра на годину та працювати без підзарядки до 4,5 годин. Вага пристроїв може становити до 71 кг.

Нагадаємо, майже за тиждень до початку повномасштабного вторгнення російських військ Нідерланди заявили про намір передати Україні роботів для виявлення мін, а також снайперські гвинтівки та боєприпаси.

Тим часом, за даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, окупанти використовують у Херсонській області міни, зроблені в середині минулого століття. Як стверджує відомство, вже кілька російських солдатів загинули внаслідок вибуху застарілих боєприпасів.