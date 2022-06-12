Разминировать Украину поручат роботам из Великобритании (фото)

Устройства для разминирования TALON могут определять место, где находятся взрывоопасные снаряды, и обезвреживать их.

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Украина получит 10 роботов-саперов, которые будут направлены на разминирование территории, загрязненной снарядами в ходе полномасштабной войны против России. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в своем Facebook.

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По словам украинского правоохранителя, производитель роботов, британская компания QinetiQ, передаст Украине 10 роботов TALON, предназначенных для разминирования. Такие аппараты способны определять место, где находятся взрывоопасные боеприпасы и обезвреживать их. В Украине уже использовались роботы-саперы — до начала полномасштабной войны в стране было 12 таких устройств.

Билошицкий также рассказал о технических возможностях британских роботов — аппараты могут брать на себя объекты весом до 45 килограмм и тянуть груз легче 680 килограмм. Аппараты длиной 86,4 см и высотой 42,7 см может развивать скорость до 8,3 километров в час и работать без подзарядки до 4,5 часов. Вес устройств может составлять до 71 килограмм.

Напомним, почти за неделю до начала полномасштабного вторжения российских войск Нидерланды заявили о намерении передать Украине роботов для обнаружения мин, а также снайперские винтовки и боеприпасы.

Тем временем, по данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, оккупанты используют в Херсонской области мины, произведенные в середине прошлого века. Как утверждает ведомство, уже несколько российских солдат погибли в результате взрыва устаревших боеприпасов.